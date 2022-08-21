Япония может развернуть ракеты большой дальности для сдерживания Китая — СМИ

Август, 21 в 13:36

Из-за последних событий вокруг Тайваня и военных учений Китая Япония рассматривает возможность размещения более 1 тыс. крылатых ракет большой дальности.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на чиновников. По информации изданий, развертывание ракетных комплексов планируется на островах Нансэй и Кюсю.

Ожидается, что ракеты будут модифицированы для увеличения дальности полета со 100 км до 1 тыс. км, и смогут достигать прибрежных районов Северной Кореи и Китая.

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Также их планируют усовершенствовать, чтобы можно было производить запуски с кораблей и истребителей. Усовершенствованную версию ракет наземного базирования хотят развернуть в 2024 году.

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Кроме того, СМИ сообщают, что в конце этого года в Японии хотят пересмотреть Стратегию национальной безопасности. Возможно, правительство объявит о введении необходимых мер для повышения оборонительных и контратаковых возможностей страны, а усовершенствованные ракеты станут их основой.

Для этого компаниям, которые занимаются разработкой ракет, придется значительно увеличить производственные мощности.

Как сообщают издания, главной причиной подобных шагов является значительный разрыв ракетного потенциала между Японией, США и Китаем.

Источник: Yomiuri