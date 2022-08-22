Август, 22 в 15:44

В понедельник, 22 августа, на АЗС в Польше снизились средние цены на бензин. В то же время снова немного подорожало дизельное топливо.

Так, бензин марки А-95 сегодня в среднем стоит 6,49 злотых за литр (50,2 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 22 августа). Накануне это горючее продавали по цене 6,50 злотых/литр.

Средняя стоимость бензина марки А-98 снизилась с 7,11 злотых/литр до 7,05 злотых за литр (54,5 грн).

Сейчас смотрят

Дизтопливо дорожает уже несколько дней подряд: сегодня его можно приобрести по цене 7,04 злотых/литр (54,5 грн), тогда как днем ранее литр стоил 7,02 злотых.

В то же время, стоимость премиального дизеля за сутки не изменилась и составляет 7,30 злотых/литр (56,5 грн).

Средняя цена автогаза (LPG) на польских АЗС немного выросла: с 3,12 злотых до 3,13 злотых за литр (24,2 грн).

Стоимость горючего в Польше варьируется в зависимости от воеводства. Например, цены на бензин А-95 самые низкие в Опольском воеводстве (6,27 злотых за литр или 48,5 грн), а самые высокие – в Великопольском воеводстве (6,59 злотых/литр или 50,99 грн).

Стоимость дизтоплива колеблется от 6,32 злотых/литр (48,9 грн) в Опольском воеводстве до 7,19 злотых/литр (55,6 грн) в Силезском воеводстве.

Цены на топливо в Украине

Средние цены на АЗС в Украине 22 августа остаются стабильными. В частности, бензин А-95+, как и накануне, стоит 51,99 грн/л.

Бензин марки А-95 предлагают по цене 49,86 грн/л, а бензин А-92 –48,04 грн.

Дизтопливо в среднем стоит 53,40 грн/литр. Средняя цена автогаза составляет 26,33 грн/л.

Источник:

AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl