Когда появится первый документ по гарантиям безопасности для Украины: Ермак озвучил даты

Август, 22 в 20:17

Первый документ, направленный на обеспечение международных гарантий безопасности для Украины, может появиться уже в конце лета, ориентировочно 29-30 августа.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи с советниками глав Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии. По его словам, гарантии безопасности – это очень важный вопрос для Украины.

— До конца месяца, я думаю, что это 29 или 30 число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с Андерсом фон Расмуссеном (бывшим генеральным секретарем НАТО, — Ред.). Над этим документом мы сейчас работаем, – отметил глава Офиса президента.

По словам Ермака, он ознакомился с текстом документа. По мнению руководителя Офиса президента, это будет “очень мощный документ”.