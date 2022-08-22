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Когда появится первый документ по гарантиям безопасности для Украины: Ермак озвучил даты

Юля Захарченко, редактор ленты
андрій єрмак
Фото: Офис президента

Первый документ, направленный на обеспечение международных гарантий безопасности для Украины, может появиться уже в конце лета, ориентировочно 29-30 августа.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи с советниками глав Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии. По его словам, гарантии безопасности – это очень важный вопрос для Украины.

— До конца месяца, я думаю, что это 29 или 30 число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с Андерсом фон Расмуссеном (бывшим генеральным секретарем НАТО, — Ред.). Над этим документом мы сейчас работаем, – отметил глава Офиса президента.

По словам Ермака, он ознакомился с текстом документа. По мнению руководителя Офиса президента, это будет “очень мощный документ”.

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