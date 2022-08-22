Путин вернул в Европу ужасы войны, но Украина победит – президент Еврокомиссии

Август, 22 в 14:52

Накануне Общеевропейского дня памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов, который будет отмечаться 23 августа, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выступила с заявлением.

– В 83-ю годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа эта дата приобретает особое значение. В этом году Путин вернул в Европу ужасы войны вместе с напоминанием, что мир нельзя воспринимать как должное, – подчеркнула она.

По ее словам, к сожалению, болезненная память о прошлом нашла отклик в войне России против Украины, и сейчас “украинский народ отдает жизнь ради защиты ценностей, на которых построен наш Союз”.

Фон дер Ляен заверила, что сегодня Европа, как никогда, объединена против российской пропаганды, которая искажает историю и наказывает тех, кто ей противостоит.

Сейчас смотрят

– Этот день также напоминает нам, что Европа была построена для защиты мира, содействия демократии, верховенству права и обеспечения защиты универсальных прав и свобод. Мы будем продолжать объединенно отстаивать эти фундаментальные ценности и поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не успокоимся, пока он не победит, – подытожила она.

Общеевропейский день памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов отмечается 23 августа с 2009 года.

Источник: European Commission