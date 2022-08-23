Август, 22 в 21:39

Соединенные Штаты намерены поставить Украине 10 беспилотников-камикадзе Switchblade 600 в течение месяца.

Об этом сообщает американское оборонное издание Defense News со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Пентагона Джессики Максвелл.

Дроны будет изготавливать компания AeroVironment.

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— Барражирующие боеприпасы привлекательны тем, что они могут одновременно обеспечивать разведку и наносить удары. И хотя для обнаружения целей российской артиллерии можно использовать менее совершенные беспилотники, российские войска используют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы отследить их и нанести ответный удар, — говорится в комментарии.

Отмечается, что США уже отправили Украине барражирующие боеприпасы, в том числе несколько вариантов Switchblade 300 меньшего радиуса действия и Phoenix Ghost.

Дроны Switchblade 300 весят 2,5 кг, могут пролететь 10 км и находиться в воздухе 15 мин, а Switchblade 600 весят 54 кг и могут пролететь 40 км и находиться в воздухе 40 мин.

Как заявил старший директор Центра военной и политической мощи Фонда защиты демократии Брэдли Боумен, дроны Switchblade 600 могут атаковать бронированную самоходную артиллерию.

Сэмюэл Бендетт, эксперт по российским беспилотникам из Центра военно-морского флота, считает, что возможности Switchblade 600 могут быть полезны, поскольку украинцы готовят атаки на оккупированные Херсон и Крым. Так ВСУ могут запустить дроны за пределами досягаемости российских систем и нанести ущерб российской инфраструктуре.

Ранее Пентагон заявил, что в Украину поедут боеприпасы и вооружение на сумму в $775 млн, в частности: боеприпасы для РСЗО HIMARS, 16 гаубиц, 1 тыс. единиц переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 1 тыс. ракет для противотанковых ракетных комплексов TOW. Поставка включает противорадиолокационные ракеты, 15 разведывательных беспилотников ScanEagle, 40 колесных бронемашин с усиленной противоминной защитой MRAP, джипы Humvee, системы связи, приборы ночного видения, тепловизоры и т. д.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена пока что воздерживается от утверждения запроса Украины на боевые беспилотники большого радиуса действия.

Фото: Defense Update