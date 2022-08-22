Правительство Финляндии обнародовало результаты теста на наркотики премьера Санны Марин
Тест на наркотики премьер-министра Финляндии Санны Марин, который она сдала после критики из-за ее участия в приватной вечеринке, показал отрицательный результат.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Финляндии.
— Тест на наркотики, взятый у премьер-министра Санны Марин 19 августа 2022 года, не обнаружил наркотиков, — говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что Марин из собственных средств оплатила тестирование.
Недавно в сеть попало видео с приватной вечеринки с участием Санны Марин. После чего чиновнице пришлось оправдываться и уверять, что она не употребляла наркотики.
На проникших в сеть кадрах видно, как Марин весело танцует с несколькими друзьями.
По словам Марина, вечеринка состоялась несколько недель назад. Всего с премьер-министром отдыхали около 20 человек, в группу входили ее друзья, но также неизвестные ей люди.
Источник: Правительство Финляндии