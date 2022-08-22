Британским солдатам сказали готовиться к отправке в Украину — Mirror
Британских солдат призывают готовиться к тому, что их могут отправить на войну в Украину.
Уорент-офицер Пол Карни советует военнослужащим проверить свою физическую подготовку и позаботиться о родных и близких, ведь при отправке в Украину связь с ними может отсутствовать длительное время.
По словам офицера, солдаты сейчас “готовятся, чтобы противостоять угрозе со стороны России и любой агрессии”.
– Я прошу, чтобы вы сейчас обсудили с ними (своими близкими. – Ред.) потенциальную отправку. Найдите номера сетей поддержки и соответствующих людей, которые могут им помочь, например, офицера отдела социального обеспечения и священника, — призвал Карни.
Генерал и бывший глава британской армии Ричард Деннет также не исключают такого развития событий.
– Это не значит, что армия собирается отправиться в Украину, но обязанностью любой армии в мирное время является подготовка к войне в каждом аспекте жизни. Тем не менее, ввиду войны в Европе, агрессивной России и обеспокоенных стран на границах России, вполне разумно, что британские солдаты реалистично смотрят на то, что может произойти, — прокомментировал он.