Август, 22 в 0:02

Британских солдат призывают готовиться к тому, что их могут отправить на войну в Украину.

Уорент-офицер Пол Карни советует военнослужащим проверить свою физическую подготовку и позаботиться о родных и близких, ведь при отправке в Украину связь с ними может отсутствовать длительное время.

По словам офицера, солдаты сейчас “готовятся, чтобы противостоять угрозе со стороны России и любой агрессии”.

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– Я прошу, чтобы вы сейчас обсудили с ними (своими близкими. – Ред.) потенциальную отправку. Найдите номера сетей поддержки и соответствующих людей, которые могут им помочь, например, офицера отдела социального обеспечения и священника, — призвал Карни.

Генерал и бывший глава британской армии Ричард Деннет также не исключают такого развития событий.