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ЕС планирует начать масштабную миссию по подготовке украинских военных

Юля Захарченко, редактор ленты
українські військові
Фото: Depositphotos

Европейский Союз намерен реализовать масштабную миссию по подготовке украинских военных. Начало учений для наших бойцов обсудят на следующей неделе на встрече министров обороны ЕС в Праге.

Об этом заявил главный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, миссия будет реализовываться не в Украине, а на территории соседнего государства.

– Война, которая выглядит обреченной на завершение, требует усилий не только с точки зрения поставок, но и учений и помощи в организации армии, – отметил Боррель.

Представитель Евросоюза не раскрыл детали программы подготовки украинских военных, однако заверил, что это будет “большой миссией”.

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– Мы сталкиваемся с настоящей войной. Мобилизуют сотни тысяч солдат, поэтому любая миссия должна соответствовать поставленной задаче, — считает он.

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Источник: Euractiv

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