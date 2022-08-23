ЕС планирует начать масштабную миссию по подготовке украинских военных
Европейский Союз намерен реализовать масштабную миссию по подготовке украинских военных. Начало учений для наших бойцов обсудят на следующей неделе на встрече министров обороны ЕС в Праге.
Об этом заявил главный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, миссия будет реализовываться не в Украине, а на территории соседнего государства.
– Война, которая выглядит обреченной на завершение, требует усилий не только с точки зрения поставок, но и учений и помощи в организации армии, – отметил Боррель.
Представитель Евросоюза не раскрыл детали программы подготовки украинских военных, однако заверил, что это будет “большой миссией”.
– Мы сталкиваемся с настоящей войной. Мобилизуют сотни тысяч солдат, поэтому любая миссия должна соответствовать поставленной задаче, — считает он.
Источник: Euractiv