Август, 23 в 15:09

Российский диктатор Владимир Путин планирует новые нападения на Украину, готовит аннексию новых территорий государства и больше псевдореферендумов во временно оккупированных городах. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите Крымской платформы.

— Путин планирует нападение на новые части Украины. Он хочет всю Украину. Хочет сделать с ней то же самое, что уже сделал с Крымом. Он готовит аннексию. Готовит больше фальшивых референдумов. Поэтому нам всем важно быть вместе. И мы не можем позволить, чтобы силой оружия менялись границы, — убежден Джонсон.

Борис Джонсон призвал мир продолжать оказывать Украине всестороннюю поддержку: военную, гуманитарную и дипломатическую помощь.

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На саммите Крымской платформы Джонсон выступил в онлайн-формате с британским и украинским флагом возле сердца.

Он также подчеркнул, что помощь Украине должна продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит полномасштабную войну и не отведет свои силы со всей без исключения территории Украины.