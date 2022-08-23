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Канада вводит санкции против 62 российских физлиц и одной организации оборонного сектора — Трюдо

Юля Захарченко, редактор ленты
Джастін Трюдо
Фото: Depositphotos

Канада вводит санкции против еще 62 российских физических лиц и одной организации оборонного сектора. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите Крымской платформы.

— Канада вместе с партнерами продлит санкции против 1 750 человек, организаций России и Беларуси. Мы объявим о новых санкциях еще 62 лицам, а также одному предприятию оборонного сектора, которое участвует в российской войне против Украины, — сказал Трюдо.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин ведет чрезвычайно агрессивную войну против Украины и мирных жителей.

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— Мы не можем забыть, что путинское нашествие началось с 2014 года. Украинский народ имеет право защищаться, и защищать свой Крым. Мы намерены поддерживать вас, – заверил Трюдо.

Премьер-министр Канады заявил, что мир и украинцы не должны привыкать к полномасштабной войне и к этому ужасу. Он заверил, что Канада будет в дальнейшем поддерживать Украину.

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