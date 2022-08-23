Август, 23 в 0:34

США ввели ряд мощных санкций против экономики России из-за ее военного вторжение в Украину. Теперь США хотят перекрыть все оставшиеся лазейки, обеспечивающие доходы и импорт, необходимые Путину для ведения войны, даже несмотря на то, что Европа продолжает закупать значительные объемы нефти и газа в России.

Об этом пишет американское издание Wall Street Journal.

Второй этап санкционного давления нацелен на иностранные банки и криптовалютные платформы, которые дают России доступ к международным валютам. Также речь идет о замораживании банковских счетов и корпоративных активов олигархов, занесенных в черный список, и наказание иностранных компаний, уличенных в экспорте ряда товаров в в РФ.

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Кроме того, США хотят убедить такие страны, как Китай и Индия, которые не присоединились к санкциям, сократить поток денег и экспорта в РФ.

Издание отмечает, что цель Вашингтона состоит в том, чтобы дать украинцам возможность защищать себя, ослабить способность России вести войну.

В конце февраля и марте США и союзники начали вводить санкции против России, заморозив финансовые резервы Москвы и занеся в черный список ее крупнейшие финансовые и корпоративные учреждения. Они также ввели ограничения на критически важный экспорт и нацелились на активы российских олигархов.

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Но Россия продолжает продавать огромные объемы нефти и природного газа, которые по большей части оставались вне санкций и финансируют войну РФ против Украины.

Также отмечается, что, хотя многие страны придерживаются санкций, Россия продолжает вести торговлю с другими государствами.

Все это позволило Москве продолжать войну и поддерживать свою экономику на плаву, считают аналитики.

Управление по контролю за иностранными активами минфина США и Бюро промышленности и безопасности министерства торговли нацелены на компании, которые продолжают поставлять в Россию финансовые услуги и товары, такие как полупроводники и оружие.