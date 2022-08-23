Август, 23 в 16:47

Во вторник, 23 августа, на АЗС в Польше выросла стоимость бензина А-98 и дизтоплива. В то же время, не изменились средние цены на бензин А-95 и автогаз.

Так, литр бензина марки А-95, как и накануне, стоит 6,49 злотых (49,8 грн по курсу Национального банка Украины по состоянию на 23 августа).

Стоимость бензина А-98 выросла с 7,05 злотых за литр до 7,10 злотых/литр (54,5 грн).

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Подорожало и дизтопливо – до 7,06 злотых за литр (54,2 грн) по сравнению с 7,04 злотых/литр днем ранее.

Литр премиального дизеля сегодня в среднем стоит 7,35 злотых (56,4 грн). Накануне его продавали на АЗС по цене 7,30 злотых/литр.

Средняя цена автогаза (LPG) за сутки не изменилась и составляет 3,13 злотых/литр (24 грн).

Цены варьируются в зависимости от воеводства. Например, стоимость бензина А-95 самая низкая в Опольском воеводстве (6,27 злотых за литр или 48,1 грн), а самая высокая – в Великопольском воеводстве (6,57 злотых/литр или 50,4 грн).

Цены на бензин А-98 колеблются от 6,40 злотых за литр (49,1 грн) в Мазовецком воеводстве до 7,46 злотых/литр (57,3 грн) в Куявско-Поморском воеводстве.

Цены на АЗС в Украине

В Украине средние цены на горючее не менялись с воскресенья. В частности, литр бензина марки А-95+ стоит 51,99 грн.

Литр А-95 продается на АЗС по 49,86 грн/л, а цена на бензин А-92 сохраняется на уровне 48,04 грн/л.

Дизтопливо стоит 53,40 грн/литр. Средняя цена автогаза составляет 26,33 грн/л.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl