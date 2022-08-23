Август, 23 в 17:31

Война должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Крымской платформы.

— Турция приложила чрезвычайные усилия для того, чтобы создать дипломатический эффективный канал для достижения этой цели. У нас есть существенные достижения в этом вопросе, в частности, можно назвать встречу министров иностранных дел в Анталии в марте, мирные переговоры в Стамбуле, зерновое соглашение, — отметил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что международное право требует, чтобы Крым вернули под контроль Украины.

— Это критически важно для мировой системы безопасности, для стабильности, для поддержания территориальной целостности Украины, ее суверенитета, для политической системы, — объяснил президент Турции.

Эрдоган заявил, что Крым — это Украина. Он добавил, что крымские татары — это граждане Украины, и Крым должен развиваться в их интересах.