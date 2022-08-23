Август, 23 в 16:42

За полгода войны многие украинцы не просто адаптировались к жизни в Польше, а уже нашли себе вполне приличную работу.

Причем, не только в сфере обслуживания или строительства, но и в более хлебных местах. Поляки такой ситуацией просто потрясены. Говорят, что украинские беженцы значительно улучшили им трудовую статистику.

— По последним данным социологических исследований, в Польше зафиксирована самая низкая безработица за последние 30 лет. Такого не было с 1992 года. В Польше на сегодняшний день трудоустроено более 400 тыс. украинских беженцев. Прежде всего, это, конечно, женщины, — говорит Анатолий Зимнин, представитель ведущей рекрутинговой компании в Варшаве.

И хотя в Польше нуждаются больше в мужских руках, но и для наших женщин есть немало вакансий. Где же их преимущественно ждут и где они уже устроились — читайте далее в материале.

Сейчас смотрят

Переселенка Татьяна Билоус приехала в Варшаву четыре месяца назад. Чтобы как-то прожить – пошла работать на кухню, хотя в родной Виннице имела свой бизнес.

С этой работой, Татьяна считает, ей еще очень повезло, потому что она, по крайней мере, любит готовить. Правда, раньше это делала только для семьи. Впрочем, слишком сложных кулинарных шедевров на работе от нее и не требуют.

– Я готовлю завтраки. Например, яичница или омлет, которые быстро готовятся, панкейки у нас есть, несколько тостов. Когда заказывают, приходит заказ – я готовлю 5-10 мин – выношу быстро, – рассказывает женщина.

После работы Татьяна активно учит польский. Без знания местного языка здесь – никуда. Ни в бытовой жизни, ни тем более на работе.

– Понимаешь, что ты приехал в другую страну, начинаешь с нуля. Эмоционально чувствуешь себя сложно, во-первых, из-за языка – потому что ты не можешь нормально спросить, пообщаться. Барьер – это язык, – говорит Татьяна.

Понимая всю сложность ситуации, польские работодатели стараются максимально идти навстречу, – рассказывает Олег, который 10 лет назад сам начинал в Польше с нуля. А сегодня имеет целую сеть кофеен. И за последние полгода трудоустроил десять украинок.

– Кроме гуманитарной помощи, у нас есть вакансии на кухне, где не нужно знание польского языка. Людей, которые умеют готовить или просто любят это делать, как большинство украинских женщин, нам гораздо проще принять к себе на работу, – говорит Олег.

Что касается заработков, то наших людей стараются не оскорблять. Платят не меньше, чем полякам.

– Мы платим почасово, а соответственно, в месячной перспективе, если человек каждый день работает, получает в районе от 3-3,5-4 тыс. злотых. То есть около 20-25 тыс. грн, – рассказал мужчина.

Минимальная заработная плата в Польше составляет 3 010 злотых в месяц – без отчисления налогов. Ну, а чистыми на наши деньги люди получают более 18 тыс. грн.

Если человек имеет условие о почасовой оплате, то должен получать не менее 19,7 злотых в час, то есть 153 грн. Польская инспекция труда особенно тщательно проверяет компании, где работают украинцы. Чтобы людей не обманывали.

С другой стороны, польское правительство поддерживает компании, которые трудоустраивают украинцев, давая им небольшие, но все же определенные налоговые льготы.

Руководитель пресс-службы Мазовецкого воеводства, где главным является город Варшава, Ева Филиппович говорит — их область трудоустроила наибольшее количество украинцев — более 80 тыс.

— Мы создали целые отдельные организации, занимающиеся консультированием людей по вопросу выбора труда, центры изучения польского языка. Украинцы — очень трудолюбивый народ и ищут любую возможность работать. Меня шокировало, что люди даже в первые дни приезда, еще не придя в себя от тяжелой дороги, уже спрашивали нас о работе, — рассказывает Ева.

Правда, достойная работа ждет украинцев не только в столице.

— Крупнейшие заведения, логистические центры не расположены в Варшаве. Они расположены на юге Польши – если мы говорим о промышленности. На севере Польши — если мы говорим о потребительской сфере, о продуктовой. Они расположены в центральной Польше — если мы говорим о складировании или логистике, — рассказал Анатолий Зимнин, представитель ведущей рекрутинговой компании в Варшаве.

Так что мнение украинцев, что именно в столице и других крупных городах больше вакансий и самые высокие зарплаты, — не всегда соответствует действительности. Да и расходы в той же Варшаве куда больше, чем в маленьких городах.

— Выгоднее работать в меньших польских местностях, где все рядом. Где органы местного самоуправления готовы поддерживать на каждом шагу, помочь со всеми доступами. Там проще найти работу, более низкие средства содержания, больше мест в детских садах и яслях, более простой доступ к медицинской системе, — убеждает Зимнин.

Эксперт миграционного рынка страны Светлана Вальчак, которая приехала в Познань 20 лет назад, помнит времена, когда иностранцу устроиться на работу в Польше было вообще невозможно. Но сейчас все максимально упрощено.

— Я вам скажу как специалист, занимающийся делами украинских граждан уже 15 лет, стало легче с документами. Потому что беженцы, которые сюда приезжают, могут гораздо быстрее быть трудоустроены – без дополнительных денег, которые должен работодатель заплатить в ужендах, – рассказала Светлана.

Сегодня украинцу для трудоустройства в Польше требуется только биометрический паспорт. Никаких приглашений от работодателя и рабочих виз.

Это подтверждает переселенка из Харькова – Карина, приехавшая в Познань вместе с мамой и двухлетней дочерью.

— Работаю в магазине, там, где нужно делать всю объемную работу. Ты должен и касовать на кассе, и раскладывать товар в торговом зале, и еще очень много задач. В Украине я работала руководителем магазина, и поэтому знаю азы этого труда. Где-то 25 тыс. грн можно заработать, если ты будешь работать – обычный человек, без опыта, без знания языка, – говорит она.

На самом деле труд очень изнурительный, но и вариантов немного.

— Вообще физически тяжело. Но если ты знаешь, что у тебя есть маленький ребенок и тебе нужно работать, то ты о своем физическом состоянии забываешь и просто есть понимание, что нужно работать и зарабатывать деньги, — добавила Карина.

Занять более интересную вакансию Карине, как и большинству переселенцев, не позволяет знание польского языка.

Социологические исследования доказывают, что только четверть украинцев в Польше владеют польским на коммуникативном уровне. Поэтому мнение, что украинцев хотят брать только на физические работы, ошибочно — отмечает председатель Союза работодателей Польши.

– В Польше очень нужны профессии уже не разнорабочие. Потому что разнорабочих очень много. В Польше не хватает информатиков, не хватает врачей, медсестер. Есть огромный спрос, но дело в том, что нужно пройти все этапы нострификации диплома. Чтобы работать как врач, кроме польского языка, нужно доказать, когда диплом будет опознан в Польше, — говорит он.

Нострификация диплома – то есть признание его в Польше, может занять несколько месяцев. А разрешение на работу, например, врача или медсестры выдает непосредственно Министерство здравоохранения.

— Система в Украине абсолютно иная, чем в Польше. В Польше медсестра должна иметь высшее образование и отдельную специализацию. Поэтому когда кто-то из Украины приезжает и говорит, что “я — медсестра”, то мы должны исследовать, какой у нее есть опыт. Потому что медсестра медсестре рознь, — говорит Дариуш Грабовский, координатор пункта обслуги украинцев при Варшавском Центре занятости.

Похожая ситуация и в образовательной отрасли. Даже доскональное знание языка не даст преподавателю из Украины мгновенную возможность работать по специальности в Польше.

– Если человек знает язык, то он идет помощником в школе. Если он был преподавателем в Украине, то первый год может работать в школе как помощник учителя. Нужно обратиться в Министерство науки для преподавателей для того, чтобы получить разрешение на работу. Надо перевести все свои документы по образованию и ждать 3-4 месяца.

Но, несмотря на все бюрократические сложности, эксперты советуют не падать духом. И тщательно беречь свои украинские дипломы.

— Есть профессии, конечно, где очень тяжело трудоустроиться по документам, потому что Украина – это не Евросоюз. Но поскольку ситуация развивается очень быстро и сейчас намного легче устроиться по своему образованию уже во многих профессиях. Моя мама, когда приехала 21 год назад в Польшу, была первой медсестрой-иностранкой, официально трудоустроенной в больнице в Польше. Это возможно, и нет вещей невозможных. А 21 год назад это было вообще дико, чтобы работал кто-то иной, чем поляк в роли медсестры, – вспомнила Светлана.

Владея языком – квалификацию всегда можно изменить.

– Большинство людей теряют надежду. Что типа – все, так сложились обстоятельства, что их прекрасная жизнь закончилась. Это только начало. Я на этом не останавливаюсь, и на данном этапе я работаю на этой работе, но никто же не знает, что со мной будет через месяц, два, через полгода. А вообще-то надеюсь, что я вернусь домой, — говорит Карина из Харькова.

А вот для тех украинцев, кто хочет задержаться в Польше подольше и имеет стартовый капитал, появилось тоже немало плюсов.

– Гораздо проще, например, тем гражданам, которые приезжают в данный момент, открыть свою фирму, свою частную деятельность, а это было невозможно до этого. Нужно было иметь Карту побыта. А чтобы ее получить, нужно было ждать минимум несколько лет, поэтому сейчас каждому беженцу это гораздо легче, чем было до войны, – говорит Светлана.

Яркий пример нам демонстрирует Наталья, только что открывшая в Варшаве магазин украинской одежды.

— Моей компании в Украине шесть лет, и первое, что мне пришло в голову, что украинский продукт — это востребованный, конкурентный продукт, который следует выводить дальше. Мы работаем с украинским производителем, у нас есть бренды одежды, есть отдельные дизайнеры — обуви, одежды, аксессуаров, украшений, — рассказала Наталья.

Чтобы поддержать украинского предпринимателя, торговый центр в Польше даже сделал скидку на аренду помещения.

В свой магазин Наталья приглашает консультантами исключительно наших девушек. И не только потому, что поддерживает своих, а просто считает их лучшими.

— Я считаю, что украинские девушки, женщины, любой квалификации гораздо конкурентнее тут по сравнению с локальными, с польками. Ключевая разница – мотивация и целеустремленность. Украинские девушки очень старательные, очень мотивированные, уровень подготовки выше локального, — говорит она.

То, что наших девушек здесь ценят, подтверждает и владелица ресторана в Гданьске Наталья. Да и вообще спрос на украинских работниц в Польше существенно вырос. А соответственно, и зарплата.

Так, в частности, работа уборщиц и упаковщиков в Польше стартует от 3 тыс. злотых в месяц (23 тыс. грн).

Кассирша в магазине или кухарка в кафе может заработать 4 тыс. (31 тыс. грн). Малярам, ​​например, в Гданьске платят до 7 тыс. злотых (54 тыс. грн).

Врачи-специалисты со знанием польского языка могут рассчитывать на зарплату от 10 тыс. злотых (77 тыс. грн). Но больше, конечно, оценивается работа IT-специалистов, заработок которых может достигать и 20 тыс. (155 тыс. грн).

Словом, работу в Польше можно найти, было бы желание. Но в конце концов, как говорится, дорогу покоряет идущий.