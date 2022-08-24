Август, 24 в 14:56

По состоянию на 24 августа, за последнюю неделю цены на бензин и дизельное топливо на АЗС в Польше увеличились, а стоимость автогаза почти не изменилась.

В частности, за бензин марки А-95 нужно заплатить 6,50 злотых за литр (согласно актуальному курсу Национального банка Украины, это ориентировочно 45,58 грн). Еще день назад этот вид топлива продавали по цене 6,49 злотых/литр.

Средняя стоимость бензина марки А-98 теперь стоит от 7,06 злотых/литр (около 53,18 грн, по курсу НБУ на 24 августа). По сравнению с предыдущим днем, ​​цена увеличилась на 0,01 злотых за литр.

Сейчас смотрят

Цена на дизельное топливо (ON) незначительно, но все же увеличилась. Сегодня его можно приобрести по цене 7,10 злотых/литр (53,18 грн). Для сравнения, два дня назад за литр пришлось бы заплатить 7,04 злотых.

Стоимость премиального дизеля (ON+) за неделю тоже немного увеличилась. За литр этого вида горючего нужно заплатить 7,36 злотых/литр (53,19 грн).

Средняя цена автогаза (LPG) на польских автозаправочных станциях за неделю не изменилась: 3,13 злотых за литр (22,79 грн).

Стоимость топлива в Польше колеблется в зависимости от воеводства. Например, цены самые низкие в Опольском воеводстве, а самые высокие – в Великопольском воеводстве.