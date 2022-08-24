РФ должна вернуть Крым Украине: пресс-секретарь Эрдогана о перспективах переговоров

Август, 24 в 16:14

Анексия Крыма Россией незаконна, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин в эфире телеканала CNN.

– Крым является частью украинской территории. Это должно быть основанием для заключения любого соглашения, – заявил он.

Калин считает, что соглашение о зерновом коридоре может создать новую платформу для возобновления переговоров между РФ и Украиной, однако сначала российские войска должны прекратить атаки на украинские города, “также должно быть четкое понимание и добровольность с обеих сторон”.

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– Турция прилагает большие усилия, чтобы сблизить стороны по этому вопросу, – подытожил пресс-секретарь Эрдогана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне на саммите Крымской платформы в Киеве заявил, что Россия должна вернуть Крым Украине.

Эрдоган подчеркнул, что Крым – это Украина, а крымские татары – граждане Украины.

Источник: Haber