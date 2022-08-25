России нужно подумать о “жесте доброй воли”: Подоляк об ударах в День Независимости

Август, 24 в 22:15

Россия в очередной раз проявила свою беспомощность и террористическую сущность даже после шести месяцев позора и поражений на территории Украины. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, российской армии следует подумать о финальном “жесте доброй воли”. Следует отметить, что эта фраза стала народным мемом. Когда войска Российской Федерации покинули остров Змеиный после отпора украинских защитников, Министерство обороны РФ заявило, что это было “жестом доброй воли”.

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— Массированный обстрел Украины в День Независимости – очередное проявление беспомощности и террористической сущности российских варваров после шести месяцев позора и поражений. Неужели еще непонятно, что попытки запугать украинцев – абсолютно проигрышная идея? Лучше думайте о финальном “жесте доброй воли”.

В Министерстве иностранных дел призвали все страны мира поддержать создание Специального трибунала для привлечения к ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины. В МИДе считают, что режим российского диктатора Владимира Путина должен потерять влияние в мире и способность осуществлять полномасштабные вторжения на территории свободных государств.