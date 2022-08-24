Август, 24 в 16:52

В День Независимости Украины граждане празднуют свою несокрушимость, свободу, крепкий дух, который не удалось сломить путинской армии. 24 февраля осталось одним из самых страшных дней в памяти каждого украинца, но это еще больше закалило и без того сильную нацию.

Иностранные издания даже через шесть месяцев полномасштабной войны восхищаются несокрушимостью украинского народа. Что пишут иноСМИ в День Независимости Украины — далее в материале Фактов ICTV.

Украина отмечает независимость, которую Путин не смог уничтожить

На Крещатике в Киеве в честь Дня Независимости Украины выставлена ​​уничтоженная и разбитая российская военная техника. Это символ упрека российским захватчикам, которые не смогли покорить столицу, пишет The Washington Post.

Сейчас смотрят

Выставка из более уничтоженных 70 танков и смятых артиллерийских установок РФ является причудливой инверсией триумфального шествия, которую российские командиры надеялись провести через захваченную столицу.

— Россияне хотели провести этот парад Киевом, но наши военные сделали это за них, — сказал Василий Радченко, который приехал из своего дома на окраине города, и сдерживал слезы, глядя на кавалькаду изуродованного железа.

Даже угроза массированных ракетных ударов РФ в День Независимости не остановила тысячи украинцев, которые захотели украсить разгромленные танки бранными сообщениями для российского диктатора Путина.

Мы должны быть в Украине, нам этого не хватало

Журналисты BBC рассказали историю украинской семьи, бежавшей в Англию после полномасштабного нападения России. Семья вернулась домой перед Днем Независимости Украины.

Студентка Анастасия Митюкова в апреле уехала из Украины с мамой Наталией и младшей сестрой Лизой. Однако они решили вернуться на родину перед Днем Независимости, где встретились с отцом, бабушкой и дедушкой. По словам студентки, Киев за последние шесть месяцев сильно изменился. Война закалила украинцев и показала, насколько “сломанным” было государство по сравнению с 2021 годом. Но сейчас Украина объединена, как никогда раньше.

— Мы смотрели речь президента, которая традиционна для Дня Независимости. Это дает нам понять, насколько счастливы мы были в прошлом году, и какими разбитыми стали сейчас. Мой папа, он здесь работал. Многие мои друзья уже вернулись, а также моя сестра начнет обучение с 1 сентября. Мы чувствовали, что должны быть здесь, и нам не хватало всего здесь, — отметила украинка.

Обычно День Независимости Украины отмечают массовым военным парадом в центре разных городов, однако все публичные меры запрещены из-за угроз, что места больших скоплений людей могут стать целью российских ракет.

Путин планирует новые нападения

Вашингтон рассекретил сведения разведки, свидетельствующие о том, что Москва готовилась отомстить за недавние атаки на временно подконтрольных России территориях Крымского полуострова и Донбасса, отметили в The Washington Post.

– Многие люди не верили предупреждениям к войне. Теперь люди воспринимают предупреждение США очень серьезно, – сказал Александр Курдинович, работающий в украинской государственной атомной энергетической компании Энергоатом.

Часть киевлян уехала из города, чтобы провести неделю в Карпатах или на Западе Украины, где российских ударов было гораздо меньше. Однако большинство украинцев заверили, что теперь они останутся дома во время государственного праздника.

– Россиянам не нужен праздник, чтобы нападать на нас. Они могут сделать это в любой день, потому что они безумные, — сказала 33-летняя Евгения Певнева, которая в центре города раздавала браслеты с сине-желтыми цветами флага Украины.

Россиянам не нужны поводы для нападения

Для многих из тех, кто гулял по Киеву на День государственного флага, желание отметить все еще неопределенную свободу Украины было сильнее страха перед российской бомбардировкой.

Родители поднимали своих детей, чтобы посмотреть на обугленные останки бронетранспортеров и зенитных установок. Трое мужчин открыли моторный отсек танка и наклонились к нему для технической дискуссии об экономии топлива.

— Это была пустая трата газа, — сказал один из них со смехом.

Знаки украинской гордости здесь повсюду: от сине-желтых флагов до популярных футболок с надписью: Я – украинец. Все это символы, которые украинцы радостно вывешивают перед лицом Путина. Эта культурная идентичность лишь укрепилась после полномасштабного вторжения в Россию, убеждены журналисты The Washington Post.