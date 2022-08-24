От США до Южной Кореи: как украинцы отмечают День Независимости за границей
В этот день, 24 августа, сине-желтый флаг развевается в разных уголках мира. По случаю Дня Независимости наши соотечественники и граждане других стран выходят на улицы, выражая свою солидарность.
Украинцы, которые находятся за пределами нашей страны, принимают участие в различных мероприятиях и акциях по случаю Дня Независимости.
Факты ICTV рассказывают, как празднуют наши соотечественники в разных уголках мира наш 31-й день рождения.
Ирландия
В Дублине сегодня был запланирован парад, который стартовал у Главного почтового отделения и завершился у посольства Украины.
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Также некоторые здания в Ирландии подсветили желто-голубыми цветами, в частности, здание МИД Ирландии.
On Ukraine’s Independence Day, we pay tribute to the strength and courage of the Ukrainian people in the face of Russia’s unjustified invasion.
Ireland stands with you. #StandWithUkraine pic.twitter.com/2mycwa6ylE
— Irish Foreign Ministry (@dfatirl) August 24, 2022
А также обелиск Киллини Хилл.
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Южная Корея
Находящиеся в Южной Корее украинцы ко Дню Государственного флага Украины накануне развернули 20-метровый сине-желтый флаг на центральной площади Сеула.
Украинский государственный символ также пронесли по улицам города во время торжественной ходы.
На выходных в Сеуле прошел праздничный концерт ко Дню Независимости Украины.
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Грузия
В Тбилиси состоялся марш, посвященный Дню Независимости Украины.
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Австрия
В Соборе Святого Штефана в Вене прошла молитва за Украину. Также в австрийской столице состоялся театрализованно-поэтически-вокально-хореографический перформанс. Боритесь — поборете, вам Бог помогает.
А на площади в Граце собралось несколько десятков украинцев в национальной символике и с украинскими флагами.
В Линце состоялся концерт, хода мира и молитва, а также акция памяти по погибшим на войне и премьера фильма Мариуполь. Неутраченная надежда. Также в Зальцбурге была запланирована благотворительная ярмарка на 24 августа с живой музыкой, мастер-классами и акцией по созданию живой цепи.
Дания
В Копенгагене возле дворца Кристиансборг (здание правительства, — Ред.) наши соотечественники развернули большой флаг Украины.
Норвегия
На городской площади в городе Ставангер на западе Норвегии украинцы провели торжества по случаю Дня Независимости.
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Польша
Многие торжества по случаю Дня Независимости Украины состоялись в польских городах.
Во Вроцлаве была запланирована целая праздничная программа, которая начиналась с молебна в Соборе Воздвижения Честного Креста УКГЦ и завершится акцией-концертом Сковороды Фест.
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Также вечером планируется подсветка в цвета украинского флага известных зданий во Вроцлаве.
Торжественные мероприятия также прошли в Варшаве, Гданьске и Кракове.
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Германия
В сети появилось видео из Гамбурга, как украинцы поют легендарную Ой у лузі червона калина.
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Праздничные мероприятия прошли и в городе Билефельд (земля Северный Рейн-Вестфалия, — Ред.) на городской центральной площади Siegfriedplatz.
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США
Вечером во многих городах США, в частности, в Остине, Сан-Антонио, Нью-Йорке и Бостоне прошла акция #sparkofcourage.
Ее суть состоит в том, чтобы зажечь свечу на закате в окнах собственных домов или в месте сбора украинцев в память тех, кто отстаивает независимость Украины.
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Факты ICTV также рассказывали о том, как украинские спортсмены поздравляли с Днем Независимости соотечественников.