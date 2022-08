От США до Южной Кореи: как украинцы отмечают День Независимости за границей

В этот день, 24 августа, сине-желтый флаг развевается в разных уголках мира. По случаю Дня Независимости наши соотечественники и граждане других стран выходят на улицы, выражая свою солидарность.

Украинцы, которые находятся за пределами нашей страны, принимают участие в различных мероприятиях и акциях по случаю Дня Независимости.

Факты ICTV рассказывают, как празднуют наши соотечественники в разных уголках мира наш 31-й день рождения.

В Дублине сегодня был запланирован парад, который стартовал у Главного почтового отделения и завершился у посольства Украины.

Также некоторые здания в Ирландии подсветили желто-голубыми цветами, в частности, здание МИД Ирландии.

On Ukraine’s Independence Day, we pay tribute to the strength and courage of the Ukrainian people in the face of Russia’s unjustified invasion.

Ireland stands with you. #StandWithUkraine pic.twitter.com/2mycwa6ylE

— Irish Foreign Ministry (@dfatirl) August 24, 2022