Зеленский предложил провести Саммит будущего ООН в Украине

Август, 24 в 20:17

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в Киеве саммит будущего под эгидой ООН, который состоится в 2023 году.

Об этом глава государства заявил на заседании Совбеза ООН. Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает идею генсека ООН Антониу Гутерриша провести саммит будущего.

По его словам, для построения общего будущего всего мира необходимо оставить на свалке истории агрессию и колониальные амбиции, которые сейчас демонстрирует Россия.

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– Было бы символично провести этот саммит в Украине, где решается, будет ли будущее вообще. Этот вопрос решается также на Запорожской АЭС, наших морских портах, на Донбассе, в Крыму, — считает глава государства.

В День Независимости, 24 августа, в Нью-Йорке стартовало заседание Совета Безопасности ООН, посвященное вторжению России в Украину.