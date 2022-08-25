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Испания подготовила к отправке 200 тонн униформы и оборудования в Украину

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Испания подготовила к отправке 200 тонн униформы и оборудования в Украину

Министерство обороны Испании подготовило к отправке в Украину 1600 поддонов и 200 тонн униформы и дополнительного оборудования для холодного климата.

Об этом сообщило испанское оборонное ведомство в четверг, 25 августа.

— После месяца напряженной работы PCAMI (Центр упаковки и поставки служебных материалов, – Ред.) с Сухопутными войсками Испании уже подготовили к отправке в Украину 1 600 поддонов и 200 тонн униформы и дополнительного оборудования для холодного климата. Мы остаемся преданными Украине.

В июле сообщалось, что Минобороны Испании открыты для переговоров о возможной передаче Украине 10 боевых танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров M113, находящихся на вооружении испанской армии.

В апреле во время встречи в Киеве с президентом Владимиром Зеленским премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что официальный Мадрид отправил в Украину оружие, в том числе 200 тонн боеприпасов.

Фото: Ministerio Defensa

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