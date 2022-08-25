Испания подготовила к отправке 200 тонн униформы и оборудования в Украину

Август, 25 в 13:19

Министерство обороны Испании подготовило к отправке в Украину 1600 поддонов и 200 тонн униформы и дополнительного оборудования для холодного климата.

Об этом сообщило испанское оборонное ведомство в четверг, 25 августа.

— После месяца напряженной работы PCAMI (Центр упаковки и поставки служебных материалов, – Ред.) с Сухопутными войсками Испании уже подготовили к отправке в Украину 1 600 поддонов и 200 тонн униформы и дополнительного оборудования для холодного климата. Мы остаемся преданными Украине.

Después de un mes de intenso trabajo, el PCAMI del @EjercitoTierra tiene ya preparado para el envío a #Ucrania 1.600 palés y 200 toneladas de uniformes y equipamiento complementario para climas fríos. ¡Seguimos comprometidos con ! pic.twitter.com/hQr4dRUtK0 Сейчас смотрят — Ministerio Defensa (@Defensagob) August 25, 2022

В июле сообщалось, что Минобороны Испании открыты для переговоров о возможной передаче Украине 10 боевых танков Leopard 2A4 и 20 бронетранспортеров M113, находящихся на вооружении испанской армии.

В апреле во время встречи в Киеве с президентом Владимиром Зеленским премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что официальный Мадрид отправил в Украину оружие, в том числе 200 тонн боеприпасов.

Фото: Ministerio Defensa