Август, 25 в 2:29

Канада по-прежнему планирует вернуть пять турбин, используемых в газопроводе Северный поток, несмотря на то, что российский монополист Газпром, эксплуатирующий газопровод, отказался принять одну турбину, которая уже была возвращена в Германию.

Об этом пишет канадское издание CBC со ссылкой на слова министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.

В июле правительство Канады выдало разрешение на отправку шести турбин, проходящих техническое обслуживание в Монреале, обратно в Германию для последующей передачи российской государственной компании Газпром, которая управляет газопроводом Северный поток, снабжающий Германию и другие европейские страны природным газом.

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Одна турбина была возвращена в Германию, но Газпром отказался ее принять, сославшись на технические проблемы и заявив, что ему нужны дополнительные документы, подтверждающие, что оборудование не подпадает под западные санкции.

Несмотря на отказ Газпрома, Мелани Джоли сообщила CBC, что план по возвращению пяти оставшихся турбин остается в силе.

— Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас просила Германия, — сказала глава МИД Канады.

Ранее Украина критиковала правительство Канады за то, что оно согласилось на просьбу Германии освободить канадскую компанию Siemens от санкций, чтобы она могла вернуть турбины. Сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль расценит этот шаг как признак “слабости”.

Однако Канада защищает этот шаг как необходимый для обеспечения поставок газа в Германию. Оттава также утверждает, что Кремль воспользовался бы отказом Канады вернуть турбины, чтобы переложить вину за нехватку энергии в Европе на санкции против России, что могло бы подорвать общественную поддержку Украины на Западе.

— Канада не хочет давать никаких возможностей оправдаться (президенту России Владимиру, — Ред.) Путину, чтобы он продолжал использовать свой поток энергии в Европу, — сказала она.

Однако в интервью Canadian Press посол Украины в Канаде Юлия Ковалив вновь призвала Канаду отменить отмену санкций.

Она сказала, что совершенно ясно, что Россия не примет турбину, которую Siemens поставила Германии, и обвинила Россию в использовании поставок газа для терроризирования Европы.

— Наша позиция совершенно ясна — мы действительно считаем, что этот отказ от санкций должен быть отменен, и немедленно, — сказала она.

В последние месяцы Россия также сократила подачу газа по Северному потоку до 20 процентов мощности, а недавно объявила, что полностью закроет линию на три дня в конце месяца, сославшись на необходимость проведения внепланового технического обслуживания.

На этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц был с визитом в Канаде, где встретился с премьер-министром Джастином Трюдо и подписал “совместную декларацию о намерениях”, которая призывает две страны инвестировать в создание “трансатлантического коридора поставок Канада-Германия” и начать экспорт водорода к 2025 году.