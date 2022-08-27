Август, 26 в 23:52

Инспекторы агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) готовы в экстренном порядке приехать на оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию в начале следующей недели.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Команда Международного агентства по атомной энергии может доставить запасные части, приборы радиационного контроля и другие материалы на крупнейшую в Европе АЭС на фоне опасений, что боевые действия, повредившие линии электропередач и вызвавшие пожары на объекте, могут привести к ядерной катастрофе.

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Два источника заявили, что миссия МАГАТЭ почти наверняка посетит ЗАЭС в начале следующей недели, хотя детали все еще обсуждаются. Предварительно визит был запланирован на понедельник.

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В свою очередь представитель агентства сказал: Мы ведем активные консультации по предстоящей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Подробности объявим как можно скорее.

— После Чернобыля это самая важная миссия, которую когда-либо выполняло МАГАТЭ — все остальное меркнет по сравнению с ней, — сказал Морган Либби, сотрудник по ядерному надзору корпорации Excel Services, который много лет проработал на станциях в бывшем Советском Союзе, включая в Запорожье.

По его словам, на станции есть так много проблем с безопасностью, что делегации МАГАТЭ могут потребоваться недели, чтобы должным образом решить их.

Фото: ЗАЭС