Август, 26 в 19:59

Россия ежедневно сжигает природный газ на сумму около $10 миллионов, поскольку резко ограничивает его экспорт в Европу.

Об этом пишет CNN со ссылкой на оценку компании Rystad Energy, занимающейся энергетическими исследованиями.

Компания провела анализ спутникового мониторинга уровней теплового излучения, который демонстрирует, что с 11 июля 2022 года Россия сжигает в так называемых факелах большое количество природного газа на объекте СПГ Портовая, строящемся вблизи финской границы.

Сейчас смотрят

Эксперты утверждают, что этот газ, если бы он не был уничтожен, поставлялся бы в Европу по трубопроводу Северный поток-1 в Германию.

— При европейских ценах на газ на уровне $67 за миллион британских тепловых единиц (MMBtu) по состоянию на 17 августа, сжигание газа в факелах, по оценкам, стоило около $10 млн в день, — говорится в анализе Rystad Energy.

Издание отмечает, что впервые о проблеме сжигания российского газа стало известно несколько недель назад, когда финские граждане заметили большое пламя на горизонте у российской границы.

По оценкам Rystad Energy, Россия сжигает около 4,34 миллиона кубометров газа в день, что эквивалентно 1,6 млрд кубометров в годовом исчислении, или около 0,5% от потребности ЕС в газе.

Хотя причина сжигания газа неясна, в компании заявили, что это может быть частью процедур тестирования на Портовом СПГ, запуск которого запланирован на конец этого года, или из-за отсутствия координации между различными операционными сегментами. Или же причина может быть политической.

— Пламя факела хорошо заметно, что, возможно, указывает на то, что газ готов и ждет потока в Европу, если возобновятся дружественные политические отношения, — добавила компания Rystad в своей аналитической записке.

Ранее Факты ICTV писали, зачем российский монополист Газпром собственноручно ограничивает поставки топлива в ЕС.