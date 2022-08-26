Август, 26 в 20:55

Российские спецслужбы шпионили в Германии за тренировками украинских военнослужащих на современном западном вооружении.

Об этом говорится в совместном расследовании немецкого издания Der Spiegel, итальянской газеты La Repubblica, интернет-издания The Insider и расследователей Bellingcat.

Журналисты отмечают, что спецслужбы РФ создали в странах Европы целую агентурную сеть, в том числе и в Германии. Агенты под видом дипломатов могут работать в посольствах и консульствах России. Согласно оценкам западных спецслужб, в начале этого года только в Германии работало более 150 российских шпионов с дипломатической аккредитацией.

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После полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля, внимание к деятельности российских агентов в Германии возросло.

В частности, немецкая служба военной контрразведки установила, что агенты РФ осуществляли наблюдение вблизи полигонов в ФРГ, когда там проходили обучение украинские военные.

– Как только Соединенные Штаты и Германия весной объявили, что украинские солдаты будут учиться на западном оружии, таком как САУ Panzerhaubitze 2000, агенты Москвы, очевидно, активизировались, — говорится в публикации Der Spiegel.

Журналисты со ссылкой на разведку информируют, что слежка за подготовкой военных ВСУ происходила возле военных объектов вблизи городов Идар-Оберштайн (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) и Графенвер (Бавария).

В Идар-Оберштайне инструкторы Бундесвера (немецкой армии) учили украинцев применять на поле боя самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

Во втором случае военные из США тренировали украинских бойцов правильно применять американские артиллерийские системы. В Графенвере находится самый большой военный полигон США в Европе площадью 200 кв. км.

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В Пентагоне в конце апреля сообщали о начале обучения для украинских солдат на военных объектах США в Германии. Речь шла о подготовке к использованию современных гаубиц, радарных систем и бронированных автомобилей, которые Украина получает в рамках военной помощи.

А в мае начались тренировки в артиллерийской школе Бундесвера в Идар-Оберштайне. К учениям привлечены вооруженные силы Нидерландов. Эта страна вместе с Германией согласилась передать Киеву САУ Panzerhaubitze 2000 года.

Вскоре после начала тренировок немецкая военная контрразведка заметила подозрительные автомобили, из которых агенты РФ, вероятно, следили за дорогами, ведущими к обоим военным объектам. Кроме того, над учебными центрами пролетали небольшие беспилотники, фиксировавшие подготовку военнослужащих ВСУ.

Немецкие службы безопасности подозревают, что спецслужбы РФ могли использовать сканеры для шпионажа за данными с мобильных телефонов украинцев.

Конфиденциальный документ службы безопасности, попавший в распоряжение Der Spiegel, содержит предупреждение, что в Германии может “усилиться шпионаж за государственными и парламентскими органами”, в том числе за офисом канцлера, министерствами иностранных дел, экономики, внутренних дел и обороны.

Кроме того, спецслужбы не исключают диверсионных актов в Германии, направленных против поставок оружия в Украину.

Не исключено, что РФ могла бы умышленно провоцировать беспорядки в Германии, например, поставляя взрывчатку террористами или организовывая “атаки под фальшивым флагом”.