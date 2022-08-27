Август, 27 в 10:25

Украинские студенты в Польше могут рассчитывать на бесплатное обучение и жилье при условии, что они будут работать.

Возможность совмещать обучение с работой доступна в рамках программы Studiujepracuje.pl.

Студент самостоятельно может выбрать специальность и учебное заведение, в котором будет овладевать новой профессией. Вместе с началом обучения необходимо определиться с местом работы.

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Участникам проекта окажут помощь по поиску работы с достойными зарплатами. Кроме того, в рамках программы гарантируют и другой ряд бонусов:

полное покрытие стоимости обучения – то есть участникам проекта будет профинансировано 100% его стоимости;

бесплатное проживание – участникам предоставляется жилье на весь период сотрудничества, а если вы хотите арендовать его самостоятельно, то ежемесячно будет получать на это дополнительно 600 злотых;

возмещение расходов на пользование общественным транспортом – покрытие расходов на проезд в школу и работу (150 злотых в месяц);

частное медицинское страхование;

бонус на каникулы в размере 1 800 злотых, который начисляется один раз в год.

Участниками проекта могут стать украинцы в возрасте от 18 до 25 лет, которые уже учатся/хотят учиться заочно/онлайн в вузе или полицейской школе (своего рода польский техникум, то есть учебное заведение, которое предоставляет профессиональное обучение).

Чтобы присоединиться к программе, нужно подать заявку на сайте, заполнив соответствующую форму. Затем с заявителем сконтактируются организаторы проекта для уточнения информации.

Стоит отметить, что участники могут выбрать учебные заведения по 200 разным направлениям более чем в 85 населенных пунктах. Полный список специальностей можно просмотреть в разделе ВУЗов и школы по ссылке.

К слову, в Польше заработала инфолиния для украинских учеников, студентов и их семей по номеру +48 22 100 13 00. Она работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

Информация о начале или продолжении обучения в польских школах и вузах предоставляется на украинском, русском и польском языках.

Горячая линия основана Министерством образования и науки совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Польским центром международной помощи.