Из-за угрозы со стороны РФ нужно сильное присутствие НАТО в Арктике — Столтенберг

Август, 27 в 17:52

В связи с военной угрозой со стороны России на Дальнем Севере требуется сильное присутствие НАТО в Арктическом регионе.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время своего визита на модернизированные военные базы на севере Канады.

Столтенберг отметил, что регион Дальнего Севера стратегически важен для евроатлантической безопасности.

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— Когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, семь из восьми стран Арктики будут в Альянсе. Кратчайший путь в Северную Америку для российских ракет и бомбардировщиков лежит над северным полюсом, – подчеркнул он.

Генеральный секретарь НАТО отметил значительный рост военного присутствия России в Арктике – строительство новых военных баз, реактивирование авиабаз времен СССР и испытание новых систем вооружения. Он добавил, что военный потенциал РФ на этой территории является вызовом для НАТО.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил главе Альянса о деталях сотрудничества с США в рамках командования Североамериканского воздушного и космического пространства.

Источник: Polskie Radio