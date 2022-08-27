Казахстан на год приостанавливает экспорт оружия
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На фоне войны в Украине и западных санкций против Москвы Казахстан приостановил на год весь экспорт оружия.
— Бывшая советская республика, которая также имеет активные экономические связи с Киевом, избегает принимать чью-либо сторону в украинском кризисе, призывая к его мирному урегулированию, — сообщает The Guardian.
Отмечается, что Казахстан производит широкий спектр военной техники, включая катера, бронированные и артиллерийские машины, пулеметы, ночные визоры, гранаты, торпеды и средства защиты.
Правительство не сообщало, что эти предметы были экспортированы.
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Источник: The Guardian