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Казахстан на год приостанавливает экспорт оружия

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Казахстан на год приостанавливает экспорт оружия
Фото: Depositphotos

На фоне войны в Украине и западных санкций против Москвы Казахстан приостановил на год весь экспорт оружия.

— Бывшая советская республика, которая также имеет активные экономические связи с Киевом, избегает принимать чью-либо сторону в украинском кризисе, призывая к его мирному урегулированию, — сообщает The Guardian.

Отмечается, что Казахстан производит широкий спектр военной техники, включая катера, бронированные и артиллерийские машины, пулеметы, ночные визоры, гранаты, торпеды и средства защиты.

Правительство не сообщало, что эти предметы были экспортированы.

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Источник: The Guardian

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