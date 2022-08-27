Август, 27 в 14:10

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские военные самолеты уже переоборудованы под ядерное оружие.

Об этом диктатор, являющийся союзником Кремля в полномасштабной войне РФ против Украины, объявил во время общения с журналистами.

Лукашенко уточнил, что ранее согласовал такой шаг с Владимиром Путиным.

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– Мы когда-то с Путиным в Санкт-Петербурге заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово! – заверил он.

Лукашенко добавил, что Беларусь готова “мгновенно ответить на угрозы” со стороны Запада, имея в виду в первую очередь страны Восточной Европы, являющиеся членами НАТО.

– Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут… Пусть думают. Я их предупредил: не дай Бог, какая-то серьезная провокация против Беларуси – цели у нас определены. Центры принятия решений – мы их знаем… Военные прекрасно понимают: обострять отношения с Беларусью нельзя, потому что это обострение отношений и с Союзным государством с ядерным оружием (речь идет о Беларуси и РФ, — Ред.). Если они начнут создавать проблемы – ответ будет мгновенным, – пригрозил белорусский диктатор.

Пока не до конца понятно, переоборудование каких именно самолетов имел в виду Лукашенко. Белорусское государственное агентство БелТА в своем Telegram приводит цитату диктатора, что это бомбардировщики Су-24. Однако как минимум лет 10 назад их вывели из эксплуатации в Беларуси.

На сайте агентства упоминания о Су-24 уже нет, речь идет просто о “белорусских самолетах Су”.

В то же время Telegram-канал Беларускі Гаюн пишет, что речь может идти о переоборудовании под ядерное оружие штурмовиков Су-25, базирующихся в городе Лида.

Как известно, 25 июня в Санкт-Петербурге Путин провел встречу с Лукашенко, по итогам которой объявил, что Москва передаст Беларуси комплексы Искандер-М, способные использовать баллистические и крылатые ракеты. Кремлевский диктатор заявил, что эти ракеты могут иметь ядерные боеголовки. Собственного ядерного оружия у Беларуси нет.

Источник: Беларускі Гаюн, БелТА