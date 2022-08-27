Август, 27 в 18:49

Польша подписала соглашение с Южной Кореей о закупке гаубиц, танков и боеприпасов на общую сумму $5,8 млрд. Страна решила наращивать свои оборонные возможности, учитывая развязанную РФ полномасштабную войну против Украины.

Вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал соответствующие контракты на военной базе в польском городе Моронг в присутствии представителя Южной Кореи.

Согласно договору, Польша планирует закупить:

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• 180 танков K2 Black Panther производства южнокорейской компании Hyundai Rotem на сумму $3,4 млрд (поставки ожидаются в 2022-2025 годах);

• 212 самоходных гаубиц K9 Thunder производства компании Hanhwa Defense на сумму $2,4 млрд (поставки в 2022-2026 годах).

Соглашение также включает боеприпасы, обучение военных и логистику. В частности, для польских военнослужащих в этом году организуют обучение на танках K2 Black Panther в Южной Корее.

Umowa z Hyundai Rotem przewiduje dostawę 1⃣8⃣0⃣ czołgów K2 w latach 2022-2025. Umowa z Hanwha Defense przewiduje pozyskanie 2⃣1⃣2⃣ haubic samobieżnych rodziny K9 (wersja K9A1), w latach 2022-2026. Pierwsze egzemplarze czołgów i haubic trafią do #WojskoPolskie jeszcze w tym roku. pic.twitter.com/lA5jpPvbv7 — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) August 26, 2022

Первые танки и гаубицы будут поставлены уже к концу этого года. Польская сторона рассчитывает получить 10 танков и 24 гаубицы. Эти контракты в Минобороны Польши называют одними из самых важных и крупнейших оборонных заказов за последние годы.

– Заказанная техника – реальное усиление потенциала сдерживания и обороны Польши, — подчеркнули в министерстве.

Как известно, после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Польша передала Киеву много военной техники. Теперь польское правительство стремится заменить это вооружение. К примеру, южнокорейские пушки-гаубицы должны восполнить пробел, возникший после поставок Украине САУ Краб (Krab).

В Минобороны Польши уточнили, что после закупки 180 танков Варшава планирует купить еще 800. А с 2026 года производство будет производиться на территории Польши.

По словам Блащака, Польша и Южная Корея также планируют в этом году подписать соглашение о закупке 12 учебно-боевых самолетов FA-50 производства компаний Korea Aerospace и Lockheed Martin.

Кроме того, СМИ сообщают, что Польша заинтересована в закупке корейского ракетного комплекса K239 Chunmoo, и сейчас по этому поводу происходят переговоры. Он имеет возможности, схожие с американскими системами HIMARS. Варшава хочет приобрести корейские системы, поскольку не уверена, что промышленность США сможет удовлетворить польский запрос на продажу 500 систем HIMARS.

Стоит отметить, что K2 Black Panther – южнокорейский боевой танк нового поколения. Он вооружен 120-мм пушкой L55. Система управления огнем может отслеживать цели на расстоянии до 10 км. Танк может двигаться со скоростью до 70 км/ч.

В то же время K9 Thunder – это самоходная гаубица калибра 155 мм. Ее основное вооружение – пушка, которая в зависимости от типа боеприпасов обеспечивает точное ведение огня на дистанциях более 40 км.

Источник: Минобороны Польши, TVN24, Defence24.pl

Фото: Минобороны Польши