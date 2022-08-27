Пентагон заключил контракт на $182 млн на закупку ЗРК NASAMS для Украины

Август, 27 в 9:30

Министерство обороны Соединенных Штатов (Пентагон) заключило контракт на $182 млн с компанией Raytheon Missiles & Defence на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины.

Об этом сообщили на официальном сайте компании Raytheon Technologies.

— Raytheon Missiles & Defence и наши партнеры упорно работают над тем, чтобы быстро доставить эту важную, проверенную мощь противовоздушной обороны, чтобы помочь украинцам защитить свою Родину. Украина присоединится к дюжине стран по всему миру, которые полагаются на NASAMS, чтобы победить множество угроз, включая крылатые ракеты, самолеты и беспилотные системы, — сказал Том Лалиберти, президент Land Warfare & Air Defence, бизнес-направлению Raytheon Missiles & Defense.

Как отметили в Пентагоне, ориентировочная дата завершения работ по изготовлению комплекса – 23 августа 2024 года.

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Оплата будет производиться путем средств, выделенных ранее на инициативу по содействию безопасности Украины.

Напомним, в День Независимости, 24 августа, президент США Джо Байден объявил о крупнейшем транше помощи для Украины на $2,98 млрд.

В него войдут, среди прочего, 6 зенитно-ракетных систем NASAMS, до 245 тыс. снарядов до 155 мм гаубиц и средства контрбатарейной борьбы.

Фото: Raytheon Technologies