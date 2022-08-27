Россия заблокировала декларацию ООН о ядерном оружии из-за упоминания Запорожской АЭС

Август, 27 в 19:10

Россия заблокировала принятие итогового документа месячного пересмотра Договора ООН о нераспространении ядерного оружия, жалуясь на то, что части проекта якобы носят “откровенно политический характер”. В проекте критикуется оккупация Россией крупнейшей в Европе АЭС. Этот шаг вызвал во всем мире беспокойство по поводу возможной ядерной катастрофы.

Обзорная конференция ООН не смогла завершиться подписанием совместного итогового документа. Против пункта о том, что Украина должна осуществлять контроль над Запорожской АЭС, выступила только Москва.

Россияне были единственными, кто не поддержал проект контракта. В то же время Кремль обвинил в срыве подписания соглашения Украину и наших защитников, назвав переговоры “односторонней игрой”.

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В проекте итогового протокола есть четыре упоминания о Запорожской АЭС. В частности, страны проявляли бы “серьезную обеспокоенность по поводу военных действий” на ядерных объектах или вблизи них, подчеркивали бы “первоочередную важность обеспечения их контроля со стороны компетентных органов Украины”.

Для публикации документа требуется одобрение 191 страны – всех участников договора, направленного на сдерживание распространения ядерного оружия и достижение мира без него.

В результате обстрелов российской армии по Запорожской атомной электростанции повреждена инфраструктура ЗАЭС. По данным государственной энергокомпании Энергоатом, существует риск распыления радиоактивных веществ и пожаров.