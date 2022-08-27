Август, 27 в 11:13

Екатерина Тихонова, младшая дочь президента РФ Владимира Путина, годами использовала государственные средства и президентскую охрану для частных поездок, в том числе на свидания со своим партнером Игорем Зеленским.

Об этом свидетельствует новое расследование российского проекта Важные истории и немецкого журнала Spiegel.

Журналисты получили доступ к архиву документов электронной почты Алексея Скрипчака — сотрудника Службы безопасности президента РФ(СБП), закрепленного за Екатериной Тихоновой.

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Отмечается, что в течение пяти лет, с 2016-го по 2020-й охранники Путина летали в Мюнхен десятки раз, сопровождая Тихонову. Иногда они путешествовали с интервалами в несколько дней и, как правило, большими группами – от семи до двенадцати человек.

Поселялись они в гостиницах, чаще всего выбирали Hotel an Der Oper, расположенный рядом с Мюнхенским национальным театром. Там базируется Баварский государственный балет, которым на протяжении последних шести лет руководил Зеленский.

К примеру, в 2018 году в столицу Баварии прибыли 12 офицеров российских спецслужб, которые провели в Мюнхене около месяца.

Очевидно, что за эти годы Скрипчак бронировал номера в гостиницах для охранников Тихоновой более 200 раз. Только треть бронирований пришлась на Россию. Более 40 раз это была Германия, а также дочь диктатора РФ путешествовала в Австрию и Италию.

Тихонова пользовалась роскошным бизнес-джетом Gulfstream G650 с бортовым номером LX-SIX.

Сначала этот самолет принадлежал давнему другу Путина и одному из главных экспортеров российской нефти Геннадию Тимченко. Как писали Ведомости, Тимченко купил этот самолет “специально, чтобы обрадовать российского президента”.

В настоящее время самолет принадлежит государственной компании Российский фонд прямых инвестиций, которую возглавляет Кирилл Дмитриев, супруг подружки Тихоновой.

Также родственники Путина путешествовали бизнес-джетом Bombardier с бортовым номером M-FINE.

Известно, что стоимость часа аренды таких самолетов составляет около €7-10 тыс. Таким образом, только одно свидание Екатерины и Игоря в Мюнхене могло обходиться в около €40 тыс., не считая расходов на проживание в гостиницах.

Что известно об избраннике дочери Путине Игоре Зеленском — читайте в материале Фактов ICTV.