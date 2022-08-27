Август, 27 в 13:19

Частично признанное Косово не намерено больше откладывать замену сербских документов и автомобильных номеров. Это должно произойти с 1 сентября. Тем временем в Сербии заявили о готовности к компромиссу.

Заявление по поводу изменений с 1 сентября сделал министр внутренних дел Косово Джеляль Свечла. По его словам, Приштина готова к реализации принципа взаимности с Сербией в вопросе номерных знаков для автомобилей и документов на удостоверение личности.

Как известно, власти Косово хотят обязать этнических сербов, проживающих на севере частично признанной страны, пользоваться только косовскими документами и автомобильными номерами, а не сербскими. Новые правила, в частности, будут касаться въезда и выезда сербов в Косово.

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Как утверждает Свечла, сербы на севере Косово осознали необходимость реализации этих решений.

– Правительство Республики Косово приняло решение начать реализацию этих двух решений о взаимности с Сербией, и мы без колебаний выполним их. Первое решение касается выдачи документа для въезда и выезда сербов в Косово, что уже происходит с гражданами Косово 11 лет, — отметил министр.

Второе решение, по его словам, касается перехода автомобилей с “незаконными номерными знаками” на “легальные номера”. Министр настаивает, что это решение также законно и базируется на договоренностях, достигнутых ранее в Брюсселе.

Свечла уточнил, что имплементация этих двух решений была отложена на один месяц для того, чтобы граждане сербской национальности в Косово были максимально проинформированы о них.

На днях похожее заявление сделал премьер-министр Косово Альбин Курти. Он также сообщил, что Приштина не будет больше откладывать решение о запрете въезда автомобилей с сербскими номерами и сербских документов.

Курти выразил уверенность, что 1 сентября, когда новые правила вступят в силу, “будет спокойным, обычным днем”. А если вдруг возникнет эскалация, то полиция и 3 800 миротворцев НАТО урегулируют ситуацию.

В то же время Курти назвал реальным достижение соглашения о нормализации отношений между Косово и Сербией. Периодическая эскалация и неспособность уладить спорные моменты препятствует им присоединиться к Евросоюзу.

– Мы должны заключить соглашение, наконец-то пришло время для этого. Я вижу возможность. Этой осенью мы узнаем, движемся ли в этом направлении. Эта осень имеет решающее значение для нашего оптимизма, – заявил Курти.

Что говорят в Сербии

Месяц тому назад вопрос замены документов и автомобильных номеров спровоцировал обострение на границе между Косово и Сербией.

В Белграде подчеркивали, что не признают решение Косово. А президент Сербии Александр Вучич отмечал, что готов защитить сербов, проживающих на территории Косово в случае, если НАТО не вмешается в возможный конфликт.

Сегодня же Вучич сообщил, что Сербия готова частично принять требования Приштины относительно въездных документов, но в ответ ожидает гарантий со стороны Евросоюза.

По его словам, Белграду важно, чтобы проживающие в Косово этнические сербы могли беспрепятственно пересекать границу. Вот почему рассматривается возможность компромисса.

– Это означает, что исключительно из практических соображений и ради свободы перемещения мы готовы выпустить общий документ, в котором была бы прописана возможность использования документов на удостоверение личности, выданных в Приштине. Однако это не означает признания независимости Косово, — подчеркнул Вучич.

В то же время он рассчитывает, что Евросоюз предоставит гарантии, что каждый проживающий в Косово этнический серб сможет въезжать в ЕС по сербским документам.

Вучич уточнил, что в вопросе номерных знаков для авто согласие пока не достигнуто.

Обострение между Сербией и Косово

Как известно, вечером 31 июля на границе между Сербией и частично признанной страной Косово, которую в Белграде считают своей территорией, произошли вооруженные столкновения.

В результате этого войска НАТО в Косово были приведены в повышенную боевую готовность.

Причиной эскалации стало намерение Косово с 1 августа заменить на своей территории выданные Сербией документы и автомобильные номера. На фоне столкновений правительство Косово согласилось отложить это решение на месяц – до 1 сентября.

Источник: Dukagjini, РТС, RTV