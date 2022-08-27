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Шпионка ГРУ под видом “светской львицы” жила в Европе и дружила с офицерами НАТО – расследование

Юлия Соколова, редактор ленты
Шпионка ГРУ под видом “светской львицы” жила в Европе и дружила с офицерами НАТО – расследование

Сотрудница Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) на протяжении около 10 лет проживала в Европе под видом “светской львицы” перуанского происхождения, смогла войти в доверие к офицерам НАТО и годами получала информацию из разных европейских стран.

О ней рассказывается в совместном расследовании Bellingcat, немецкого издания Der Spiegel, итальянской газеты La Repubblica и интернет-издания The Insider.

Речь идет о женщине с паспортом на имя Мария Адела Куфельдт Ривера, а на самом деле сотруднице российской военной разведки Ольге Васильевне Колобовой.

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Около десяти лет она жила в разных странах Европы, была известна как родившаяся в Перу “светская львица” и дизайнер с собственной линией ювелирных украшений. “Мария Адела” общалась с военными, политиками и журналистами, давала интервью и устраивала громкие вечеринки.

Расследователи обратили на нее внимание в конце 2021 года, когда обнаружили, что владелицей одного из паспортов спецсерии, которой пользуются сотрудники ГРУ РФ, является человек, которого невозможно найти ни в одной российской базе данных.

Впоследствии расследователи выяснили, что женщина получила минимум три паспорта РФ (один внутренний и два заграничных), и все они из диапазона номеров документов, которыми обычно пользовались офицеры ГРУ.

“Мария Адела” была той, кого разведывательное сообщество называет “нелегалом” – агентом под глубоким прикрытием, обученным изображать из себя иностранца.

От дочери военного до “светской львицы”

Авторы расследования установили, что Ольга Колобова – 1982 года рождения. Ее отец возглавляет военную кафедру в филиале Уральского государственного технического университета в городе Каменск-Уральский, а ранее “исполнял международный долг” в Ираке, Анголе и Сирии.

В 2005 году, в возрасте 23 лет, Колобова зарегистрировала компанию по торговле алкоголем в Краснодарском крае РФ. А в августе того же года пыталась получить гражданство Перу под именем Мария Адела Куфельдт Ривера.

Тогда женщина вместе с адвокатами предоставила в соответствующие органы в Лиме свидетельство о рождении в 1978 году, якобы выданное в городе Кальяо, а также свидетельство о крещении в местной церкви. В ходе проверки документов выяснилось, что они сфальсифицированы: церковь, где якобы крестили “Аделу”, была построена на девять лет позже самого “крещения”. Так что попытка получить гражданство провалилась.

Однако от легенды о “перуанском происхождении” в ГРУ РФ решили не отказываться. И уже в 2006 году Колобова получила российский паспорт на имя “Мария Адела Куфельдт Ривера” с датой рождения в 1978 году. Этот паспорт принадлежал к той же серии, что и у как минимум еще шести сотрудников ГРУ, среди которых были отравители болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева и бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Для Колобовой создали прикрытие, что она якобы работала “ведущим специалистом” в Московском государственном университете и проживала в столице РФ.

Сама “Мария Адела” впоследствии рассказывала знакомым, что якобы родилась в Перу, ее отец был немцем, а мать перуанкой. Согласно легенде, отец ушел из семьи, а мать в 1980 году покинула ее в СССР во время Олимпийских игр, после чего ее воспитывала советская семья.

В Европе сотрудница российской разведки, вероятно, появилась в период с 2009 по 2011 год, побывала в Риме и на Мальте. Бывшая редактор британского издания Cosmopolitan Марсель Д’Арджи Смит, считавшая “Аделу” подругой, сообщила, что познакомилась с ней на вечеринке на Мальте в 2010 году. Тогда российская шпионка рассказывала, что якобы изучала геммологию в Риме, а на Мальте у нее был парень, к которому она приезжала.

Первые сведения о международных поездках “Аделы” датируются октябрем 2011 года. Тогда она совершила первое из многих путешествий поездом из Москвы в Париж, используя еще один паспорт, выданный ГРУ.

В феврале 2011 года “Мария Адела” посещала Великобританию в рамках учебной поездки в компании по дизайну одежды. А в октябре того же года переехала в Париж, чтобы получить степень MBA.

Нередко женщина ездила в Лондон. Как сообщила расследователям Марсель д’Арджи Смит, “Адела” просила познакомить ее с какими-то британскими политиками или лордами, однако все ограничилось только разговорами.

После переезда в Париж российская шпионка зарегистрировала во Франции собственную ювелирную торговую марку под брендом Serein. Этот ювелирный бизнес стал для нее прикрытием.

В июле 2012 года “Мария Адела” якобы вышла замуж за “итальянца”. На самом же деле мужчина, помимо итальянского паспорта, имел эквадорское и российское гражданство. Он родился в Москве в семье матери-россиянки и отца-эквадорца. Мужчина скончался в столице РФ в июле 2013 года в возрасте 30 лет от “двойной пневмонии и системной красной волчанки”. Его друзья ничего не знали о браке с “Аделой” и были очень удивлены этим фактом во время общения с расследователями.

В начале 2013 года “Мария Адела” зарегистрировала в Италии компанию Serein SRL, которая специализировалась на производстве и торговле предметами роскоши и ювелирными изделиями. Женщина переехала в пригород Неаполя. Как отмечают журналисты-расследователи, именно там начался пик карьеры “Аделы” как российской шпионки.

В течение трех лет женщина превратилась в “светскую львицу” и стала неотъемлемой частью местной светской жизни. Она открыла бутик ювелирных изделий, затем превратила его в модный клуб, а также возглавила отделение благотворительной организации Lion’s Club.

Интересно то, что украшения в бутике, дизайн которых якобы создавала “Адела”, на самом деле не были фирменными или эксклюзивными. Шпионка покупала их в китайских оптовых интернет-магазинах. Однако обман не был разоблачен, и “Адела” даже сумела запустить “концепт-галерею Serein”.

Ключевым достижением шпионки стало получение должности секретаря в отделении благотворительной организации Lion’s Club. Это произошло в 2015 году. Отделение создали офицеры НАТО, базирующиеся в Неаполе. Благодаря новой должности “Мария Адела” завела множество полезных знакомств. Она контактировала со многими сотрудниками НАТО и ВМС США в Неаполе, дружила с рядом офицеров, с которыми общалась в соцсетях. Некоторые из этих связей имели романтический характер.

Шпионка приходила домой к некоторым офицерам НАТО и ВМС США, посещала мероприятия, организованные Альянсом или вооруженными силами США, в том числе ежегодные баллы НАТО и Корпуса морской пехоты США. В данный момент не известно, имела ли “Адела” физический доступ к базе НАТО.

Полковник Шелия Брайант, занимавшая в то время должность генерального инспектора военно-морских сил США в Европе и Африке, заверила журналистов, что история “Марии Аделы” вызвала у нее подозрение, и она обсуждала со шпионкой только светские темы.

С 2013 года “Адела” регулярно посещала Бахрейн под предлогом ежегодной ювелирной выставки Jewellery Arabia. Там она тоже пыталась наладить контакты. В частности, есть фото, датированное 2014 годом, где шпионка дарит запонки Serein тогдашнему премьеру страны, принцу Халифе бин Салману Аль Халифе.

В последний раз “Адела”, вероятно, ездила в Бахрейн в 2017 году. Чем там занималась шпионка, неизвестно. Однако в этом государстве находится база ВМС США, где служат более 7 тыс. американских офицеров и солдат.

Торопливая эвакуация в Москву и вымышленный рак

“Мария Адела” могла бы до сих пор проживать в Европе и заниматься разведывательной деятельностью, если бы не публикация расследования The Insider и Bellingcat об отравителях Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

В 2018 году, на следующий день после публикации расследования, в котором упоминались паспорта прикрытия ГРУ специальной серии, “Мария Адела” внезапно вернулась из Неаполя в Москву.

Она ничего не объяснила своим европейским знакомым, а через два месяца обнародовала в Facebook сообщение на итальянском языке, что якобы заболела раком.

Тем временем в Москве появилась женщина по имени Ольга Колобова. С 2018 года она успела получить две квартиры в столице РФ, приобрести автомобиль Audi и устроиться на работу в пенсионный фонд РФ.

Похоже, что шпионку отозвало ее начальство, опасающееся, что другие оперативники с такими же номерами паспортов могут быть скомпрометированы. По возвращении в РФ она, вероятно, больше не ездила за границу.

Как подчеркивают расследователи Bellingcat, нет никаких доказательств того, что западные контрразведывательные службы или служба внутренней безопасности НАТО знали о присутствии российской военной шпионки Колобовой в стратегической близости от командного центра объединенных сил НАТО в Европе.

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Источник: The Insider, Bellingcat

Фото: Eliot Higgins/Twitter

Источник: The Guardian
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