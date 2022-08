Август, 27 в 16:38

Сотрудница Главного управления Генштаба ВС России (ГРУ) на протяжении около 10 лет проживала в Европе под видом “светской львицы” перуанского происхождения, смогла войти в доверие к офицерам НАТО и годами получала информацию из разных европейских стран.

О ней рассказывается в совместном расследовании Bellingcat, немецкого издания Der Spiegel, итальянской газеты La Repubblica и интернет-издания The Insider.

Речь идет о женщине с паспортом на имя Мария Адела Куфельдт Ривера, а на самом деле сотруднице российской военной разведки Ольге Васильевне Колобовой.

Около десяти лет она жила в разных странах Европы, была известна как родившаяся в Перу “светская львица” и дизайнер с собственной линией ювелирных украшений. “Мария Адела” общалась с военными, политиками и журналистами, давала интервью и устраивала громкие вечеринки.

Расследователи обратили на нее внимание в конце 2021 года, когда обнаружили, что владелицей одного из паспортов спецсерии, которой пользуются сотрудники ГРУ РФ, является человек, которого невозможно найти ни в одной российской базе данных.

Впоследствии расследователи выяснили, что женщина получила минимум три паспорта РФ (один внутренний и два заграничных), и все они из диапазона номеров документов, которыми обычно пользовались офицеры ГРУ.

“Мария Адела” была той, кого разведывательное сообщество называет “нелегалом” – агентом под глубоким прикрытием, обученным изображать из себя иностранца.

????Meet Maria Adela Kuhfeldt Rivera, widow, jeweller, and socialite. The love child of a German father and a Peruvian mother, born in Callao, Peru, and abandoned in Moscow by her mother during the 1980 Olympic Games. pic.twitter.com/wHo6qSmKik — Eliot Higgins (@EliotHiggins) August 26, 2022

От дочери военного до “светской львицы”

Авторы расследования установили, что Ольга Колобова – 1982 года рождения. Ее отец возглавляет военную кафедру в филиале Уральского государственного технического университета в городе Каменск-Уральский, а ранее “исполнял международный долг” в Ираке, Анголе и Сирии.

В 2005 году, в возрасте 23 лет, Колобова зарегистрировала компанию по торговле алкоголем в Краснодарском крае РФ. А в августе того же года пыталась получить гражданство Перу под именем Мария Адела Куфельдт Ривера.

Тогда женщина вместе с адвокатами предоставила в соответствующие органы в Лиме свидетельство о рождении в 1978 году, якобы выданное в городе Кальяо, а также свидетельство о крещении в местной церкви. В ходе проверки документов выяснилось, что они сфальсифицированы: церковь, где якобы крестили “Аделу”, была построена на девять лет позже самого “крещения”. Так что попытка получить гражданство провалилась.

Однако от легенды о “перуанском происхождении” в ГРУ РФ решили не отказываться. И уже в 2006 году Колобова получила российский паспорт на имя “Мария Адела Куфельдт Ривера” с датой рождения в 1978 году. Этот паспорт принадлежал к той же серии, что и у как минимум еще шести сотрудников ГРУ, среди которых были отравители болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева и бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Для Колобовой создали прикрытие, что она якобы работала “ведущим специалистом” в Московском государственном университете и проживала в столице РФ.

Сама “Мария Адела” впоследствии рассказывала знакомым, что якобы родилась в Перу, ее отец был немцем, а мать перуанкой. Согласно легенде, отец ушел из семьи, а мать в 1980 году покинула ее в СССР во время Олимпийских игр, после чего ее воспитывала советская семья.

В Европе сотрудница российской разведки, вероятно, появилась в период с 2009 по 2011 год, побывала в Риме и на Мальте. Бывшая редактор британского издания Cosmopolitan Марсель Д’Арджи Смит, считавшая “Аделу” подругой, сообщила, что познакомилась с ней на вечеринке на Мальте в 2010 году. Тогда российская шпионка рассказывала, что якобы изучала геммологию в Риме, а на Мальте у нее был парень, к которому она приезжала.

Maria Adela lived in Malta with her then boyfriend, but at some point moved to Ostia, near Rome, to take classes in gemology. She later moved to Paris and registered her own jewellery trademark in France under the brand Serein. https://t.co/nsL6zc8hFo pic.twitter.com/LNr3ooeSEu — Eliot Higgins (@EliotHiggins) August 26, 2022

Первые сведения о международных поездках “Аделы” датируются октябрем 2011 года. Тогда она совершила первое из многих путешествий поездом из Москвы в Париж, используя еще один паспорт, выданный ГРУ.

В феврале 2011 года “Мария Адела” посещала Великобританию в рамках учебной поездки в компании по дизайну одежды. А в октябре того же года переехала в Париж, чтобы получить степень MBA.

Нередко женщина ездила в Лондон. Как сообщила расследователям Марсель д’Арджи Смит, “Адела” просила познакомить ее с какими-то британскими политиками или лордами, однако все ограничилось только разговорами.

После переезда в Париж российская шпионка зарегистрировала во Франции собственную ювелирную торговую марку под брендом Serein. Этот ювелирный бизнес стал для нее прикрытием.

В июле 2012 года “Мария Адела” якобы вышла замуж за “итальянца”. На самом же деле мужчина, помимо итальянского паспорта, имел эквадорское и российское гражданство. Он родился в Москве в семье матери-россиянки и отца-эквадорца. Мужчина скончался в столице РФ в июле 2013 года в возрасте 30 лет от “двойной пневмонии и системной красной волчанки”. Его друзья ничего не знали о браке с “Аделой” и были очень удивлены этим фактом во время общения с расследователями.

Maria Adela was not one to be kept down by life’s twists and turns, and soon moved to Naples in Italy, where she opened the Serein boutique jewellery store, building a reputation in Naples society as a trendy jewellery designer and socialite. pic.twitter.com/xn2hGkwrJr — Eliot Higgins (@EliotHiggins) August 26, 2022

В начале 2013 года “Мария Адела” зарегистрировала в Италии компанию Serein SRL, которая специализировалась на производстве и торговле предметами роскоши и ювелирными изделиями. Женщина переехала в пригород Неаполя. Как отмечают журналисты-расследователи, именно там начался пик карьеры “Аделы” как российской шпионки.

В течение трех лет женщина превратилась в “светскую львицу” и стала неотъемлемой частью местной светской жизни. Она открыла бутик ювелирных изделий, затем превратила его в модный клуб, а также возглавила отделение благотворительной организации Lion’s Club.

Интересно то, что украшения в бутике, дизайн которых якобы создавала “Адела”, на самом деле не были фирменными или эксклюзивными. Шпионка покупала их в китайских оптовых интернет-магазинах. Однако обман не был разоблачен, и “Адела” даже сумела запустить “концепт-галерею Serein”.

Ключевым достижением шпионки стало получение должности секретаря в отделении благотворительной организации Lion’s Club. Это произошло в 2015 году. Отделение создали офицеры НАТО, базирующиеся в Неаполе. Благодаря новой должности “Мария Адела” завела множество полезных знакомств. Она контактировала со многими сотрудниками НАТО и ВМС США в Неаполе, дружила с рядом офицеров, с которыми общалась в соцсетях. Некоторые из этих связей имели романтический характер.

This was not just a regular branch of the Lions Club, an organisation that spans the globe and which generally looks to better the communities it operates in and advance civic society. It had been established by Naples-based NATO officers. pic.twitter.com/DKIGXC7hID — Eliot Higgins (@EliotHiggins) August 26, 2022

Шпионка приходила домой к некоторым офицерам НАТО и ВМС США, посещала мероприятия, организованные Альянсом или вооруженными силами США, в том числе ежегодные баллы НАТО и Корпуса морской пехоты США. В данный момент не известно, имела ли “Адела” физический доступ к базе НАТО.

Полковник Шелия Брайант, занимавшая в то время должность генерального инспектора военно-морских сил США в Европе и Африке, заверила журналистов, что история “Марии Аделы” вызвала у нее подозрение, и она обсуждала со шпионкой только светские темы.

С 2013 года “Адела” регулярно посещала Бахрейн под предлогом ежегодной ювелирной выставки Jewellery Arabia. Там она тоже пыталась наладить контакты. В частности, есть фото, датированное 2014 годом, где шпионка дарит запонки Serein тогдашнему премьеру страны, принцу Халифе бин Салману Аль Халифе.

Recollections from Ms. D’Argy Smith and social media postings on Maria Adela’s Facebook, as well as on that of her company, show that as of 2013 she regularly travelled to Bahrain, attending an annual luxury goods and jewellery expo, Jewellery Arabia. pic.twitter.com/XdSXljDPKJ — Eliot Higgins (@EliotHiggins) August 26, 2022

В последний раз “Адела”, вероятно, ездила в Бахрейн в 2017 году. Чем там занималась шпионка, неизвестно. Однако в этом государстве находится база ВМС США, где служат более 7 тыс. американских офицеров и солдат.

Торопливая эвакуация в Москву и вымышленный рак

“Мария Адела” могла бы до сих пор проживать в Европе и заниматься разведывательной деятельностью, если бы не публикация расследования The Insider и Bellingcat об отравителях Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

В 2018 году, на следующий день после публикации расследования, в котором упоминались паспорта прикрытия ГРУ специальной серии, “Мария Адела” внезапно вернулась из Неаполя в Москву.

Она ничего не объяснила своим европейским знакомым, а через два месяца обнародовала в Facebook сообщение на итальянском языке, что якобы заболела раком.

Suddenly, in September 2018, her social life evaporated, and she left Italy with her beloved cat, Luisa. Her friends were mystified at her sudden disappearance, but two months after her departure she posted on Facebook a message suggesting she was recovering from cancer. pic.twitter.com/Bk8tE2Rm5V — Eliot Higgins (@EliotHiggins) August 26, 2022

Тем временем в Москве появилась женщина по имени Ольга Колобова. С 2018 года она успела получить две квартиры в столице РФ, приобрести автомобиль Audi и устроиться на работу в пенсионный фонд РФ.

Похоже, что шпионку отозвало ее начальство, опасающееся, что другие оперативники с такими же номерами паспортов могут быть скомпрометированы. По возвращении в РФ она, вероятно, больше не ездила за границу.

Как подчеркивают расследователи Bellingcat, нет никаких доказательств того, что западные контрразведывательные службы или служба внутренней безопасности НАТО знали о присутствии российской военной шпионки Колобовой в стратегической близости от командного центра объединенных сил НАТО в Европе.

Источник: The Insider, Bellingcat

Фото: Eliot Higgins/Twitter