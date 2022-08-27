Европа не может противостоять “армиями-бонсай” угрозам со стороны РФ и Китая — Боррель

Август, 27 в 18:46

Война в Украине и увеличение напряжения в других регионах мира, в частности, в странах Сахель, неудача проекта создания государства в Афганистане и прочие моменты заставляют страны ЕС искать пути преодоления “бонсай-эффекта” европейской армии, которая вроде бы и представляет собой нечто реальное, но только в миниатюре.

Об этом в своем блоге на сайте Европейской службы внешних действий написал Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

— Это лето предоставило много материала для размышлений вокруг европейской обороны и ее будущего: от войны против России до серьезного ухудшения безопасности в Сахель и годовщины захвата Афганистана движением Талибан. Мы должны быть готовы предстать перед трудными решениями и сделать разумный выбор. Если мы будем делать это вместе как европейцы, мы сможем усилить нашу коллективную безопасность, — написал Боррель.

Он напомнил, что в течение прошлых 20 лет развитие европейских армий происходило преимущественно для осуществления “экспедиционных операций” за пределами ЕС, примерами которых могут быть операции в Афганистане, в Ираке или в африканском регионе Сахель.

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По сравнению с Европой, которая за прошлые годы увеличила свои оборонные расходы на 20%, в России этот показатель составляет 300% и 600% для Китая. Это свидетельствует об огромном разрыве между этими странами и Европой в вопросах обороны и безопасности. По количеству надводных военных кораблей Китай уже превышает США, и продемонстрировал готовность к их использованию во время недавнего политического кризиса вокруг Тайваня.

— Европейские армии были опустошены и могли быть названы “бонсай-армиями”: они выглядят как реальная вещь, но уменьшена до миниатюрной версии, — говорит Боррель.

Он привел в пример Франции, военный флот которой не был столь маленьким с 1945 года, поскольку количество кораблей сократилось наполовину с 1990 года. С 1996 года ВВС Франции сократили количество самолетов на 30%. Разрывы есть также в Сухопутных войсках, в частности, в измерении артиллерии и боеприпасов, поскольку запасы такого военного оборудования были разорены в результате оборонных поставок для Украины.

По словам Борреля, эта ситуация возникла в стране-члене ЕС, которая очень серьезно относится к собственной роли в обороне, — в то же время ситуация хуже в других странах ЕС, включая Германию, Италию и Испанию.

— Возникает вопрос – а что делать? Мы не можем встречать с нашими “армиями-бонсай” более угрожающий стратегический ландшафт, где действуют оппоненты, использующие войну высокой интенсивности. В то же время, мы не можем также быть удовлетворены результатами нашей экспедиционной военной деятельности, — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что европейские армии должны быть готовы отвечать одновременно требованиям территориальной обороны и угрозам “асимметричной” войны. Европа должна делать это в рамках НАТО, в которую в настоящее время входят почти все члены ЕС, но в то же время проявлять инициативу.

— Страны-члены ЕС должны инвестировать в лучшее и вместе, гораздо больше сотрудничать в вопросах обороны… Перечень предложений, которые мы приняли вместе со Стратегическим Компасом, открывают долгий путь для усиления нашего коллективного влияния, если они будут в полной мере имплементированы, — подчеркнул Боррель.

Боррель отметил, что лучше извлечь уроки, чтобы “избежать ценных ошибок”, чем продолжать путь “на автопилоте”, игнорируя изменения в мире.

Источник: Европейская служба