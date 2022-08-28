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Болгария не будет вести переговоры с Газпромом по поводу новых контрактов

Марта Бондаренко, редактор ленты
Болгария не будет вести переговоры с Газпромом по поводу новых контрактов

Правительство Болгарии не намерено вести переговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном контракте с Газпромом.

Об этом сообщается на сайте правительства Болгарии.

По словам вице-премьера по экономической политике Христо Алексиева, сейчас речь идет о получении объемов в рамках действующего контракта.

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Долгосрочный план правительства Болгарии предусматривает переход на импорт сжиженного газа. Техническое правительство даст старт процедуре, а контракты будет заключать новый кабинет министров.

Стоит отметить, что ранее правительство страны заявляло о возобновлении переговоров с Газпромом относительно новых контрактов. По словам министра энергетики Болгарии Росена Христова, возобновление переговоров с российским гигантом — неизбежно, и что предыдущее правительство виновато в прекращении поставок из РФ.

Болгария также заинтересована в участии в механизмах совместной закупки энергоносителей, которые могут быть созданы в рамках Энергетической платформы ЕС.

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Ранее сообщалось, что правительство Германии создало холдинг для возможной национализации немецкого филиала российской госкомпании Газпром – Gazprom Germania.

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