Август, 28 в 12:44

Два военных корабля ВМС США вошли в Тайваньский пролив. Это первый военно-морской переход США по этому водному пути с момента визита на остров спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Ракетные крейсера USS Antietam и USS Chancellorsville в воскресенье совершали рейс “через воды, где в открытом море действует свобода навигации и пролета в соответствии с международным правом”, говорится в заявлении 7 флота США в Японии.

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Эти корабли проходят транзитом через коридор в проливе, который находится за пределами территориального моря любого прибрежного государства.

— Транзит кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону, — говорится в сообщении.

В свою очередь Командование Восточного театра военных действий Китая заявило, что следит за двумя кораблями, поддерживает повышенную боевую готовность и готово пресечь любую провокацию.

Пролив представляет собой 110-мильный (180-километровый) участок воды, отделяющий демократический самоуправляемый остров Тайвань от материкового Китая.

Пекин заявляет о своем суверенитете над Тайванем, несмотря на то, что правящая Коммунистическая партия Китая никогда не контролировала остров, и считает пролив частью своих внутренних вод.

Однако ВМС США утверждают, что большая часть пролива находится в международных водах.

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2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань.