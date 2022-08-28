Август, 28 в 19:05

Власти Индии снесли два незаконно построенных небоскреба в пригороде Дели. Британская газета The Guardian пишет, что это были самые высокие постройки, когда-либо снесенные в стране.

Толпы, наблюдавшие за обвалом с крыш соседних высотных домов, бурно отреагировали аплодисментами, когда башни высотой 103 метра упали во время контролируемого сноса.

В прошлом году Верховный суд принял постановление о сносе небоскребов в районе Нойда после продолжительного судебного разбирательства. Суд установил, что постройки нарушают многочисленные строительные нормы и стандарты пожарной безопасности.

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По информации местных СМИ, для сноса использовали более 3,7 тыс. кг взрывчатки. Они отметили, что взрывчатку разместили стратегически, чтобы минимально нанести ущерб местности. Как видно на видео, небоскребы были снесены менее чем за 10 секунд.

Полиция сообщила, что устанавливает, был ли нанесен ущерб. Жители поблизости сказали, что проверят, не было ли повреждено их имущество. Такие сносы в Индии редкость, несмотря на разгул незаконного строительства.

Приблизительно на 10 часов тысячи людей покинули свои дома вблизи места взрыва, а для сноса сооружений были задействованы десятки полицейских и сотрудников экстренной помощи. Некоторые здания поблизости накрыли белыми пластиковыми листами, чтобы защитить их от мусора из-за сноса.

Как пишет Guardian, в Twitter многие пользователи из Индии писали, что решение взорвать башни было суровым мерой против коррупции и должно служить примером и предупреждением для строительных компаний.

Ожидалось, что в результате взрыва останется более 80 000 тонн обломков, большинство из которых будут использованы для засыпки площадки, а остальные пойдут на переработку.

Скриншот: The Guardian