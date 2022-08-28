Август, 28 в 18:34

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что его страна в течение следующих трех лет вложит $30 млрд в развитие Африки, включая $300 млн в виде совместного финансирования с Африканским банком развития для увеличения производства продуктов питания.

Такое заявление глава японского правительства сделал через видеосвязь во время двухдневной встречи лидеров Японии и африканских стран в Тунисе.

Восьмая Токийская международная конференция по развитию Африки TICAD 8 состоялась на фоне роста беспокойства по поводу стабильных поставок продовольствия и резкого роста цен на продовольствие и энергию из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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Продовольственный кризис остро ощущается в некоторых странах Африки и Ближнего Востока, сильно зависящих от зерна из Украины, ведь последняя является одним из основных мировых экспортеров пшеницы.

Страны G7 и Европейский Союз осудили Россию за уничтожение сельскохозяйственной инфраструктуры Украины и блокаду ее черноморских портов, что препятствовало поставкам украинской зерновой продукции.

Россия, со своей стороны, обвинила в нехватке продовольствия экономические санкции Запада из-за ее вторжения в Украину.

Члены G7 озабочены тем, что некоторые африканские страны принимают сторону Москвы и даже призывают к ослаблению санкций.

Заявление Кисиды прозвучало на фоне укрепления авторитета Китая на Африканском континенте с помощью инициативы Один пояс, один путь. В то же время эксперты выражают обеспокоенность по поводу долгосрочных заимствований некоторых африканских стран у Пекина.

Токийская конференция собрала в этом году около 5 тыс. участников. Среди них представители 48 африканских стран, в том числе главы государств и правительств. Первая Токийская конференция по развитию Африки прошла в 1993 году. На данный момент ее организуют в партнерстве с ООН, Африканским Союзом и Всемирным банком. За годы работы этого формата было реализовано 26 проектов развития в 20 странах Африки.

Источник: Kyodo News