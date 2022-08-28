Германия готова годами поддерживать Украину в борьбе против РФ — Бербок
В случае необходимости Германия готова годами поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.
В этом заверила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Она подчеркнула, что речь идет, в частности, и о поддержке путем поставки тяжелого оружия.
— Конечно, я бы хотела, чтобы война поскорее закончилась. Но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения от ее друзей, — сказала глава МИД Германии.
Напомним, на днях Анналена Бербок объяснила, что поставки оружия Украине усложняются из-за дефицита собственных запасов.
Она понимает, что для Украины важно, чтобы эти поставки были еще вчера, а не сегодня, однако Германия тоже должна думать о среднесрочной перспективе.
Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Украина должна скоро получить обещанные Германией системы противовоздушной обороны IRIS-T и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы COBRA.
Источник: Bild am Sonntag