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Германия готова годами поддерживать Украину в борьбе против РФ — Бербок

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Анналена Бербок
Фото: Getty Images

В случае необходимости Германия готова годами поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии.

В этом заверила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Она подчеркнула, что речь идет, в частности, и о поддержке путем поставки тяжелого оружия.

— Конечно, я бы хотела, чтобы война поскорее закончилась. Но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения от ее друзей, — сказала глава МИД Германии.

Напомним, на днях Анналена Бербок объяснила, что поставки оружия Украине усложняются из-за дефицита собственных запасов.

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Она понимает, что для Украины важно, чтобы эти поставки были еще вчера, а не сегодня, однако Германия тоже должна думать о среднесрочной перспективе.

Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Украина должна скоро получить обещанные Германией системы противовоздушной обороны IRIS-T и радиолокационную станцию ​​контрбатарейной борьбы COBRA.

Источник: Bild am Sonntag

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