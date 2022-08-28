РФ сейчас не заинтересована в завершении войны, она может длиться годами — политолог

Август, 28 в 14:16

Сегодня главный вопрос – что будет с США и Европой после войны в Украине, ведь Россия хочет сломить единство Запада.

Об этом заявил политолог и глава аналитического центра Center for Liberal Strategies Иван Крастев во время субботней встречи в Ольштыне Как война в Украине меняет Европу?

— Готовьтесь к трудным временам. Эта война может продолжаться месяцами или даже годами, – заявил Иван Крастев.

Он отметил, что Россия сейчас не заинтересована в завершении войны.

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– Что касается России, то это должна быть не война, а короткая операция. Свое решение Путин аргументировал тем, что россияне и украинцы – “одна нация”. Поэтому когда он организовывал эту операцию, он был убежден, что украинцы ждут россиян, о чем свидетельствует Крым в 2014 году. Для Путина это был лучший день в жизни, и Запад тогда ничего не сделал, – отметил политолог.

Он добавил, что Путин рассматривал Украину как большой Крым. Россияне были уверены, что Украина коррумпирована и легко сдастся. А что касается Запада – он выразит свое недовольство, применит санкции и на этом все закончится.