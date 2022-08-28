В Британии 50 тыс. украинских беженцев рискуют остаться без жилья

Август, 28 в 12:58

Множество украинских беженцев в Великобритании, а именно 50 тыс. могут остаться без крыши над головой.

Об этом говорится в отчете Миранда Брайант и Марка Таунсенда.

Отмечается, что правительство было об этом предупреждено, но министры отказываются предложить новый пакет поддержки для компенсации будущего кризиса.

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Из-за того, что стоимость жизни резко растет, а завершение войны Украины с Россией не видно конца, растут опасения, что правительственная схема Дом для Украины развалится в следующем месяце, когда завершится первоначальное шестимесячное размещение беженцев.

Хотя Борис Джонсон назвал ответ Великобритании на вторжение России принципиальным триумфом, ряд организаций предупреждают, что ключевой ответ его правительства на кризис беженцев в конфликте может привести к “катастрофическому росту бездомности”.

Всего с начала действия программы Дом для Украины (Homes for Ukraine) в марте в Британию прибыли 83 900 беженцев. Им подобрали спонсоров, согласившихся разместить их в течение шести месяцев и получавших 350 фунтов стерлингов в месяц.