Наступление ВСУ на Херсон будет включать воздушные и наземные операции – CNN
ВСУ начали готовиться к большому контрнаступлению на Юге страны, сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников США.
Вооруженные силы Украины начали подготовку к большому контрнаступлению на Юге для освобождения оккупированных территорий, сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников США.
Учитывая данные американской разведки, они считают, что долгожданное контрнаступление будет включать в себя сочетание воздушных и наземных операций.
По их словам, нанесение ударов по системам вооружения, командованию, складам и другим целям врага является необходимым условием для подготовки поля боя.
Еще один американский чиновник сказал, что боевые тактические группы, которые Россия задействовала на этом участке фронта, вдвое меньше необходимой численности.
– Вооруженные силы Украины начали наступательные действия по нескольким направлениям на южном фронте для освобождения оккупированных территорий, – подтвердила спикер оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
Она сказала, что все подробности будут после операции.