Наступление ВСУ на Херсон будет включать воздушные и наземные операции – CNN

Август, 29 в 16:10

ВСУ начали готовиться к большому контрнаступлению на Юге страны, сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников США.

Вооруженные силы Украины начали подготовку к большому контрнаступлению на Юге для освобождения оккупированных территорий, сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников США.

Учитывая данные американской разведки, они считают, что долгожданное контрнаступление будет включать в себя сочетание воздушных и наземных операций.

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По их словам, нанесение ударов по системам вооружения, командованию, складам и другим целям врага является необходимым условием для подготовки поля боя.

Еще один американский чиновник сказал, что боевые тактические группы, которые Россия задействовала на этом участке фронта, вдвое меньше необходимой численности.

– Вооруженные силы Украины начали наступательные действия по нескольким направлениям на южном фронте для освобождения оккупированных территорий, – подтвердила спикер оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

Она сказала, что все подробности будут после операции.