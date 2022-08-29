Впереди украинский Херсон: что пишут иноСМИ о контрнаступлении ВСУ на Юге

Август, 29 в 20:27

Украинские защитники перешли к контрнаступлению на некоторых направлениях в южных областях. Информацию об этом подтвердила руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк.

Эту новость начали активно обсуждать украинские и иностранные издания, прогнозируя дальнейшие действия ВСУ. Что пишут зарубежные СМИ – далее в материале Фактов ICTV.

— Самое главное, что нужно знать: любая военная операция нуждается в тишине. Ажиотаж вызывает любая новость с фронта – это неправильно. Новость есть, она всех вдохновила, дальше нужно набраться терпения, – отметила Наталья Гуменюк.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что впереди наш Херсон.

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– Вы никогда не сломаетесь. Украине нужна победа. И она будет. Перемалываем врага. Только так, – убежден Ермак.

В комментарии CNN двое американских чиновников отметили, что контрнаступление ВСУ будет охватывать, в частности, сухопутные и воздушные операции. Вероятнее всего, украинские бойцы будут наносить удары по системам противовоздушной обороны, российским пунктам управления, складам с вооружением. Это будет способствовать продвижению наших воинов на Юге Украины.

Бывший командующий силами НАТО Джеймс Ставридис считает, что украинское контрнаступление масштабно начнется после Дня труда (в США в этот день празднуют в первый понедельник осени), тогда наши военные покажут, на что они действительно способны.

В комментарии The New York Times представитель оборонного ведомства США отметил, что Украина усиливает силы контрнаступления на Юге.

— Объявленное контрнаступление свидетельствует о стремлении украинцев к прогрессу на поле боя, — считает он.

Чиновник, говоривший на условиях анонимности для обсуждения чувствительных военных вопросов, добавил, что Пентагон остается осторожным относительно того, достаточны ли нынешние возможности Украины для достижения значительных успехов.

Недавно генеральный директор Международного агентства по атомной энергии объявил, что группа ядерных экспертов посетит Запорожскую атомную электростанцию ​​в Энергодаре.

МАГАТЭ направляет группу специалистов для проверки ядерного комплекса на Юге Украины, пострадавшего в результате обстрелов российской армии.

Международное агентство также начинает важную, но очень рискованную миссию, чтобы уменьшить глобальные страхи по поводу возможной ядерной катастрофы, спровоцированной огнем российских захватчиков.