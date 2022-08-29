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Шольц предложил создать общую систему ПВО для Европы

Валентина Чорна, редактор ленты
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Германии Олаф Шольц предлагает создать общую систему противовоздушной обороны для Европейского Союза.

Об этом он заявил во время выступления в Праге в Карловом университете. Канцлер отметил, что это может быть дешевле и эффективнее, чем развитие сложной ПВО в каждой стране.

– Германия с самого начала будет проектировать эту будущую противовоздушную оборону таким образом, чтобы при желании могли быть задействованы наши европейские соседи, – заявил он.

Речь идет об организации совместной системы противовоздушной обороны для Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии, Словакии и партнеров в Скандинавии.

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Проект совместного ПВО рассматривается как ответ на войну России против Украины. По словам Шольца, Германия будет инвестировать “значительные средства” в противовоздушную оборону в ближайшие годы.

Кроме этого, Шольц призвал расширить Европейский Союз, чтобы в итоге включить в состав блока Украину, Молдову и Грузию.

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Источник: Welt

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