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Таяние льда в Гренландии может повысить уровень океана почти на 30 см к 2100 году

Валентина Чорна, редактор ленты
льодовик Гренландія
Фото: Depositphotos

Таяние ледникового щита в Гренландии приведет к повышению уровня мирового океана почти на фут (около 30,48 см) к 2100 году.

Об этом свидетельствуют выводы, опубликованные в журнале Nature Climate Change. Отмечается, что 3,3% ледникового щита Гренландии растают, что эквивалентно 110 трлн тонн льда.

Это явление вызвано изменением климата в результате деятельности человека.

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Ученые предупредили, что таяние неизбежно, даже если в мире прекратится выброс согревающих планету парниковых газов.

Ледниковый щит Гренландии занимает 80% крупнейшего острова Земли. Только Антарктический ледниковый щит больше его.

Отмечается, что повышение глобального уровня моря на один фут будет иметь серьезные последствия для населения в прибрежных районах. К концу века под риском перемещения могут оказаться около 200 млн человек.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, в США жители прибрежных районов составляют 40% общей численности населения.

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Источник: The Washington Post
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