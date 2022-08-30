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ЕС предложит ВСУ подготовку снайперов, офицеров и специалистов по разминированию — Bloomberg

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
ЕС предложит ВСУ подготовку снайперов, офицеров и специалистов по разминированию — Bloomberg
Фото: Генштаб ВСУ

Европейский Союз может предложить Вооруженным силам Украины снайперскую, офицерскую или подготовку специалистов по разминированию в рамках новой миссии для государств-членов ЕС.

По данным издания Bloomberg, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель может предложить Украине принять участие в новой обучающей миссии для наших военных на этой неделе в Праге.

Согласно неофициальному документу, направленному странам-членам внешнеполитическим подразделением ЕС, Киев определил некоторые конкретные потребности в обучении, в частности, медиков, разминировщиков и снайперов, а также разного рода подготовки офицеров.

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После дальнейшей проверки ВСУ и консультаций с партнерами, включая США и Великобританию, одну или несколько вышеперечисленных задач может поддержать Евросоюз в рамках учебной миссии.

Если Европейский Союз одобрит соответствующее решение, тогда обучение военных будет происходить за границей Украины.

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Источник: Bloomberg
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