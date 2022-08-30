Август, 30 в 12:14

Во вторник, 30 августа, на АЗС в Польше подорожали бензин марки А-98 и дизельное топливо. В то же время, средняя цена бензина А-95 остается стабильной четвертый день подряд – с 27 августа.

Так, литр бензина марки А-95 продают на АЗС по цене 6,47 злотых (49,9 грн по курсу Национального банка по состоянию на 30 августа).

Стоимость бензина А-98 выросла с 7,17 злотых за литр до 7,24 злотых/литр (55,8 грн).

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Подорожало и дизтопливо: с 7,32 злотых/литр до 7,39 злотых за литр (56,9 грн).

Литр премиального дизеля сегодня в среднем стоит 7,64 злотых (58,9 грн) по сравнению с 7,59 злотых накануне.

Автогаз (LPG) наоборот немного подешевел: с 3,11 злотых/литр до 3,10 злотых за литр (23,9 грн).

В разных воеводствах Польши цены на горючее отличаются. Например, бензин марки А-95 дешевле всего продают в Любушском воеводстве (5,66 злотых за литр или 43,6 грн), а дороже всего – в Куявско-Поморском воеводстве (6,81 злотых/литр или 52,5 грн).

Цены на литр бензина А-98 колеблются от 6,58 злотых (50,7 грн) в Люблинском воеводстве до 7,58 злотых (58,4 грн) в Опольском воеводстве.

Недавно директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщил, что в ближайшее время вряд ли будут существенные колебания цен на бензин, дизель и сжиженный газ.

Источник: AutoCentrum.pl

Фото: AutoCentrum.pl