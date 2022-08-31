Бронированный кулак: как реорганизация ВСУ приблизит победу Украины

Август, 31 в 18:16

Украина защищает свой суверенитет и территориальную целостность, пытаясь вернуть временно оккупированные земли. Для обороны от армии России нужны современные системы вооружения от западных стран, однако не менее важна реорганизация украинских Сухопутных войск.

Так считает старший научный сотрудник Atlantic Council, бывший декан Оборонного колледжа НАТО Ричард Хукер. По его словам, действующая организация испытывает проблемы с определением зоны ответственности, тормозящей большие наступательные действия Украины.

Ричард Хукер убежден, что лучшим подходом является превращение региональных командований в настоящие штабы корпусов, которыми командует трехзвездный генерал-лейтенант с обученным боевым штабом, и введение дивизий, которыми командует двухзвездный генерал-майор.

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В их составе должны быть поддерживающие образования (артиллерийские, противовоздушные, авиационные, инженерные, связные, логистические, медицинские и разведывательные подразделения), которые имеют решающее значение для успеха во время боевых действий.

Экс-декан Оборонного колледжа НАТО предупредил, что создание этих структур в военное время станет сложной задачей, но при должной поддержке их можно развернуть до 2023 года.

Так, будут созданы четыре корпуса региональной направленности с количеством от двух до трех дивизий (включая силы территориальной обороны), а для перехода в контрнаступление нужно открыть пятый корпус общего резерва (не менее трех танковых и механизированных дивизий). Это создаст так называемый бронированный кулак, который поможет решительно изгнать российских оккупантов из Украины.

Один из лучших подходов – временно отводить поврежденные подразделения для отдыха и заменять полностью обученными бойцами. Опытные военные могут тренировать новичков и вводить в курс дела.

Подразделения нужно укомплектовывать основным вооружением и боевыми машинами. А лучших воинов вскоре следует назначать в боевые части, которые имеют самые высокие требования и сложные полевые условия.

Изменения будут болезненными во время активной полномасштабной войны, считает Ричард Хукер. Однако это нужно Украине для отвоевания всей территории с международно признанными границами нашего государства.

По его мнению, экзистенциальная угроза может ускорить устранение препятствий, и вскоре Украина положит конец войне, что обеспечит дальнейший мир в нашей стране и Европе.